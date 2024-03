La Asociación Nacional de Industrias y Productores de Áridos de la República Dominicana (Anipard) anunció su lanzamiento como la voz unificada para la promoción y protección de la industria minera no metálica de canteras secas y embalses de presas en el país.



Dijo que Anipard se establece como una institución dedicada a la defensa, orientación y educación del sector minero no metálico de áridos, para promover operaciones responsables y procesos ambientalmente sostenibles para contribuir al desarrollo social y económico de la República Dominicana.



Carlos Constanza destacó: “Nuestra misión es ser un faro de orientación y defensa para la industria minera no metálica en canteras secas y embalses en la República Dominicana gremio empresarial tiene como objetivo principal potenciar la industria extractiva de áridos fuera de los cauces de los ríos, asegurando el suministro de material necesario para diversos sectores en el país, especialmente la construcción, desde canteras secas y embalses de presas”.



El presidente de Anipard, Carlos Constanza, enfatizó el compromiso de la entidad en trabajar con todas las partes interesadas para garantizar que la extracción de áridos cumpla con los parámetros legales y ambientales, mediante un diálogo abierto y constructivo.



Asimismo, Anipard se compromete a que todas las operaciones de minería no metálica se realicen fuera de los lechos o cauces de los ríos, implementando acciones y prácticas que aseguren la restauración ambiental de las áreas intervenidas y mantengan los más altos estándares operativos.



La presentación contó con la participación de la junta directiva de Anipard, integrada por Carlos Constanza, presidente; Elizabeth Mena, vicepresidenta; Carlos Julio Martínez, secretario; Alexander Brito, tesorero; Jesús Manuel Pimentel, vicetesorero; Jorge Pérez Cepeda y Héctor J. Ortega, vocales.