Ante las quejas de los conductores por el aumento del precio del gas natural vehicular y la supuesta escasez que estos dicen hay en el país, el Gobierno aseguró ayer que la población puede estar tranquila de que en territorio nacional no faltará este combustible porque se han tomado todas las previsiones para que esto no ocurra.



El ministro de Industria y Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, explicó a la prensa ayer que aunque el precio de este combustible se mantuvo sin variaciones durante seis años, el Gobierno, durante todo ese tiempo, aplicó subsidios con sumas cuantiosas e importantes para que esto así sucediera.



“Hacía seis años que no se revisaba ese precio y se subsidiaba. El subsidio sigue siendo importante para el gas natural, igual como para la gasolina y el gasoil que ustedes ven que se hacen todos los viernes y hubo que hacer un reajuste, un reajuste de cinco pesos, donde AES Dominicana, que es la suplidora, está aspirando por lo menos a treinta, que es la mitad de lo que debería ser si se pusiera al precio normal donde el Estado no tuviera que subsidiar. O sea, que el Estado tiene una gran cuota de subsidios en una política que se ha venido desarrollando desde hace tiempo, como se ha logrado poder contener la inflación”, expresó el funcionario.



Subsidios cuantiosos



Al hablar con elCaribe, el viceministro de Industria y Comercio, Ramón Pérez Fermín, informó que los subsidios dispuestos al gas natural ascienden a más de 500 millones de pesos en el pasado reciente, sin incluir el año 2022 y el 2023.



Respecto a la supuesta escasez que denuncian los choferes, el viceministro Pérez Fermín indicó que quizás ha habido algún problema de logística en una estación o en dos, o de cualquier situación referida a despachos, pero no en el suministro o con la llegada el producto al país.



“Lo que ha habido quizás es un problema de descoordinación o algún problema puntual que ha coincidido eventualmente con el aumento de la semana pasada, pero el país puede estar tranquilo de que no faltará gas natural vehicular, no habrá problemas de ese tipo porque tomamos previsiones junto con el importador hace ya mucho tiempo, a finales del año pasado, para que eso no ocurriera”, precisó.



El ministro Víctor Bisonó afirmó que desde la llegada de este Gobierno se ha impulsado el uso del gas natural porque es un combustible más amigable, que debe que ser más eficiente. Indicó que, en el caso de este producto, el compromiso y las aspiraciones es poder colocarlo más en el mercado para la industria y para la movilidad también.