El presidente Luis Abinader dijo anoche que las cuentas fiscales lograron mantener la senda de la sostenibilidad durante el 2022, impulsada por un aumento en las recaudaciones y eficiencia en el gasto.



Abinader dijo que este es el Gobierno que en apenas dos años ha entregado más obras y precisó que no sólo construyen una cantidad importante, sino que han tenido que lidiar con obras que estaban paralizadas por décadas, como la Presa de Monte Grande, que aseguró ya está en un 87% de avance.



Del mismo modo, citó la Circunvalación de Azua y unas 40 escuelas que estaban abandonadas. Aseguró que antes del 27 de febrero inaugurarán el Teleférico de Los Alcarrizos, y que se trabaja fuertemente en la construcción del metro hacia Los Alcarrizos.



Señaló que nunca antes habían estado en construcción tantas circunvalaciones, como son la de Azua, Baní, San Francisco, Moca, el completado de la circunvalación de Santiago y de la de Los Alcarrizos.



Otras obras que citó el mandatario son la marginal de Boca Chica, el elevado de Boca Chica y aseguró que para marzo y abril estarán terminando la avenida Hípica y la carretera de San Isidro.



El jefe del Estado precisó que la inversión de capital de este año anda por los 2.5% del PIB que demuestran que no es verdad que se está invirtiendo menos. “A nosotros nos rinde más el dinero, ya que en cada una de las provincias hay obras que se están haciendo. No hay una provincia que no se esté atendiendo”.



Consideró que las obras que se ejecutan en Pedernales y Manzanillo no son mega obras, sino mega proyectos transformadores. Sostuvo que, “estamos por debajo del nivel de inflación promedio en Latinoamérica”.



Dijo que al medir el nivel de la canasta básica en relación con otros países, la de República Dominicana ha aumentado en menor medida “y de acuerdo a la FAO, somos uno de dos países en la región que ha mejorado la alimentación”.



Abinader habló en una conferencia de prensa acompañado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el de Economía, Pável Isa Contreras, en el Palacio Nacional.

Ministros destacan esfuerzos administrativos

Vicente informó que gracias a la recuperación económica y los esfuerzos administrativos encaminados a combatir la evasión, las recaudaciones crecieron un 13.6 % en 2022, respecto al año anterioral. Isa Contreras destacó el empuje de la inversión y el optimismo de pequeños y grandes negocios en el muy sólido crecimiento económico del país, en torno al 5 %.