El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) experimentó un alza de 0.43 % en el mes de septiembre de 2023, con cuyo resultado la inflación interanual, medida desde septiembre de 2022 hasta septiembre de 2023, se ubicó en 4.41 %, y se mantuvo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0%.



El reporte del BCRD indica que la inflación subyacente registró una variación mensual de 0.37 % en el mes de septiembre. En términos interanuales, también se ubicó dentro del objetivo establecido en el programa monetario al registrar 4.68 % en el referido mes, resultando menor al 4.82 % verificado al cierre del mes de agosto, con lo que sostuvo su tendencia a la baja.



Explica que la inflación subyacente es un indicador que permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye a los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco, los cuales normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía.



Comportamiento esperado



El informe mensual del BCRD, el órgano rector de la política monetaria, resalta que sus modelos del sistema de pronósticos macroeconómicos indican que tanto la inflación general como la inflación subyacente permanecerían dentro del rango meta de 4.0 % ±1.0 % en lo que resta de 2023 y hacia 2024, es decir, en el horizonte de política monetaria.



El estudio explica que al analizar el comportamiento del IPC general durante el mes de septiembre de 2023 se observa que el grupo de mayor incidencia en el crecimiento del índice de precios fue Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con una variación de 1.07 %, que aporta aproximadamente las dos terceras partes de la inflación general del referido mes. Además, contribuyeron positivamente a la variación del IPC del mes los grupos Educación (2.41 %), Restaurantes y Hoteles (0.51 %) y Bienes y Servicios Diversos (0.41 %). El grupo Transporte registró una variación negativa de 0.11 %, lo cual incidió para que la inflación de septiembre no fuera de mayor magnitud.



El reporte sobre el análisis de los índices de precios por regiones geográficas muestra que el IPC de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, varió 0.42 %, en la región Norte 0.44 %, región Este 0.48 % y la región Sur 0.38 %.