En los ocho primeros meses, el liderazgo en valor exportado fronterizo, le correspondió a las aduanas de Elías Piña.

Por cada dólar que Haití exporta hacia la República Dominicana por el puerto de Jimaní, provincia Independencia, Dominicana exporta 3,495 dólares hacia la nación con la cual mantiene una crisis diplomática debido a la construcción de un canal en el río Masacre o Dajabón.



Así lo establece el informe “Superávit comercial de bienes de RD-Jimaní con Haití,”, elaborado por Luis Humberto Vargas para el Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) entre enero y agosto de 2023.



El documento detalla que según cifras de la Dirección General de Aduanas (DGA), el puerto aduanero de Jimaní registró, en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2023, un valor exportado de mercaderías por US$66.43 millones, frente al insignificante importado de apenas 190 mil dólares, cuya diferencia equivale a un superávit de casi el mismo monto de US$66.41 millones o, lo que es lo mismo, nada más ni nada menos que 3,495 dólares exportados por cada dólar importado.



Este importe de exportación representó sucesivamente el 9.87% y 0.82% de los totales exportados dominicanos tanto a la economía haitiana (US$673 millones) como a la restante economía mundial (US$8,138 millones).



Describe que esas exportaciones de mercaderías dominico-haitianas por las aduanas de Jimaní significaron la ocupación de la tercera plaza en orden de importancia. El primer puerto es Elías Piña y el segundo, Dajabón.



En el análisis se indica que en los ocho primeros meses de 2023, el liderazgo en valor exportado fronterizo, tanto en el régimen nacional como en el total de los regímenes, le correspondió a las aduanas de Elías Piña, vale decir de manera respectiva US$240 millones o 60.07% y US$321 millones o 47.70%.



“Mientras el puerto de Dajabón detentó la corona en el régimen de zonas francas industriales de exportación con US$152.61 millones o 60.73%), gracias en gran medida a la realización de transacciones mercantiles de ventas de insumos de textiles y productos intermedios de piezas de vestir a las maquilas situadas en el departamento de Juana Méndez de la República de Haití”, refiere.



El documento detalla que entre las cinco más importantes partidas de bienes exportadas por la nación dominicana a Haití, cuatro se transaron por el puerto fronterizo de Jimaní y que esas cuatro partidas sumaron US$24.36 millones de los US$66.43 millones exportados.



La exportación de trigo, almidón y otros fue por US$13.76 millones, lo que equivale al 20.71% del total; plástico y sus manufacturas fue US$9.44 millones, 14.21%; cemento, cal y yeso fue US$1.04 millones, 1.57%, y prendas de vestir de punto fue por US$0.12 millones, 0.19%.



“Este grueso valor exportado de estas cuatro relevantes partidas mercantiles por Jimaní se contrapuso al nulo monto de importación de las mismas. De ahí que el cuantioso superávit resultante (US$66 millones) incidiera significativamente en el gran saldo positivo alcanzado en el comercio domínico-haitiano total (9.97% de US$662 millones), así como en una diminuta rebaja del monumental déficit tabulado por República Dominicana con los restantes países del mundo (0.59% de US$11,183 millones)”, dice el informe.



“Desgraciadamente, las autoridades dominicanas nunca han tomado las medidas de lugar en vista a reequilibrar el mercado bilateral domínico-haitiano y, en consecuencia, contribuir a la búsqueda de alternativas factibles y prácticas a la solución tanto al creciente y estructural déficit mercantil haitiano como a la macro y compleja crisis económica, social, ambiental y política que hunde la República de Haití en el caos y la desesperanza”, continúa diciendo.



Pedernales y cierre fronterizo



En el documento se hace referencia al cierre fronterizo y la interrupción del comercio bilateral a raíz de la medida de cierre decretado por la República Dominicana y la reacción del gobierno haitiano de dejar cerradas sus puertas unas vez dominicana decidió flexibilizar las medidas tomadas por la construcción de un canal en el río Masacre o Dajabón.



Los datos oficiales dan cuenta que el puerto fronterizo terrestre de Pedernales contabilizó, desde enero hasta agosto de 2023, un valor de exportación de bienes por US$14.80 millones, equivalente a un superávit del mismo monto a raíz de ausencia de transacciones de importación.



Este importe exportado se clasificó en tres regímenes: nacional (US$9.55 millones o 64.5%), zonas francas industriales (US$5.23 millones o 35.3%) y admisión temporal (US$0.02 millones o 0.20%). La suma de dicho valor representó relativamente de forma sucesiva el 2.20% y 0.18% de los montantes exportados tanto a la nación haitiana (US$673 millones) como a la restante economía internacional (US$8,138 millones).



Por Pedernales no se exportó algodón ni piezas de vestir de punto. Por concepto de trigo, almidón y otros similares el monto exportado fue de US$3.84 millones para un 0.57%, cemento, cal y yeso fue de US$1.64 millones, un 0.24% y plástico y sus manufacturas fue por US$1.10 millones, 0.16%.



Las exportaciones pedernalenses a Haití según el análisis “Superávit comercial de bienes de RD-Pedernales con Haití”, se concentran en rubros alimentarios, minerales metálicos y no metálicos y envases plásticos diversos, orientados en gran medida al mercado de consumo de este país.



El peculiar excedente devengado por el puerto de Pedernales, resultante exclusivamente del valor exportado a causa del nulo importado, equivalente a una ponderación de 2.24% del jugoso superávit registrado en el comercio domínico-haitiano (US$662 millones), así como una minúscula contracción de 0.13% del astronómico déficit de República Dominicana con los restantes países del mundo (US$11,183 millones).



“Considero que los haitianos tienen el derecho de elegir su propio destino y trazar la ruta de solución de su magna crisis nacional, así como los dominicanos debemos contribuir a la búsqueda tanto de alternativas factibles y prácticas a la superación de la crisis económica, social, ambiental y política de la República de Haití, en particular l revisión del intercambio mercantil injusto, sostenido por la economía criolla con la nación haitiana, basados en los principios de justicia, libertad y solidaridad”, refiere Humberto Vargas en el informe.



Por Mazanillo solo se exportaron 50 mil dólares

Las exportaciones de mercancías dominicanas a Haití por las aduanas de Manzanillo ocuparon el quinto y último puesto en importancia. El comercio bilateral registró solamente exportaciones por 50 mil dólares estadounidenses en combustibles minerales. De este modo, tal monto equivale, al mismo tiempo, a una transacción superavitaria por la misma cuantía, a causa de ausencia de importación.



“Este ínfimo importe exportado, se generó gracias a las ventas de diésel, bajo la clasificación única de régimen nacional; representado respectivamente las mínimas participaciones de 0,86% y 0,0074% de los totales de exportaciones de hidrocarburos (US$5,84 millones) y productos (US$673.25 millones) de la economía de República Dominicana a la República de Haití”, dice el informe Superavit comercial de bienes de RD-Manzanillo con Haití desde enero hasta agosto de 2023.

Enfatiza que el exiguo valor exportado a la nación haitiana por las aduanas fronterizas de Manzanillo obliga a las autoridades gubernamentales dominicanas a revisar su intercambio mercantil domínico-haitiano superavitario.