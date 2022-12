Por muchos años, los bancos mantuvieron un servicio enfocado en ciertos segmentos demográficos.

Los clientes estaban más acostumbrados a la interacción en persona en su sucursal favorita. No obstante, los saltos generacionales cambiaron muchas de las estructuras bancarias tradicionales en términos de operación, tecnología y estrategia de negocios.



Millennials y Generación Z son personas que nacieron en una era digital y su contacto con las instituciones financieras y bancarias pide que sean ágiles y rápidas. Actualmente, gracias a la banca en línea cubre muchas de las exigencias enfocadas en la experiencia móvil y web que solicitan estos usuarios.



Pero contar con una banca electrónica no es suficiente para garantizar la fidelidad y permanencia de los cuentahabientes más jóvenes. Esta tecnología digital debe poseer características para alinearse con sus solicitudes. Entonces, ¿qué quieren las nuevas generaciones de usuarios de un servicio de banca digital?

Millennials y geneneración Z están muy conscientes de la necesidad de contar con productos financieros.



La consultora Deloitte publicó los resultados de la encuesta Global State of the Consumer Tracker 2022 que incluyó países de América Latina, con la que descubrió que un 48% de las personas de entre 18 a 34 años se preocupa por sus niveles de ahorro e inversión.



Además, los millennials se digitalizaron conforme crecieron y los centennials nacieron de esa forma. La inmersión en internet define gran parte de su comportamiento, creencias, valores e incluso la manera en la que ganan, ahorran y gastan su dinero. Entender mejor sus patrones y comportamientos brinda descubrimientos sobre cómo deben estar configuradas las herramientas bancarias y qué valor deberían aportar al estilo de vida de estas generaciones. Sin olvidar que dichos clientes no recuerdan el mundo sin teléfonos inteligentes.