La política monetaria antiinflacionaria adoptada por el Banco Central continúa impactando, y ha llevado el nivel general de precios hacia los parámetros esperados por el ente emisor.



El BCRD informó ayer que la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0.21% en marzo 2023 y que con este resultado, la inflación interanual se ubicó en 5.90% al cierre del mes de marzo.



Esta tasa corresponde a la más baja verificada en los últimos 27 meses, es decir desde diciembre de 2020. La desaceleración experimentada por la inflación permite proyectar que estaría convergiendo al rango meta de 4 % ± 1 % hacia mediados del año 2023, dijo el BCRD.



En lo que respecta a la inflación subyacente interanual, el BCRD señaló que se situó en 6.16% a marzo de 2023, menor a las tasas 6.60% y 6.40% observadas en los meses de enero y febrero del presente año, respectivamente. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria debido a que excluye algunos artículos que no responden a las condiciones monetarias como alimentos con gran variabilidad en sus precios, así como los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



El Banco Central resalta que el comportamiento descendente de la inflación es consistente con el mecanismo de transmisión de la política monetaria implementada en la República Dominicana, el cual ha venido reflejándose en condiciones de liquidez que han moderado el ritmo de crecimiento de los agregados monetarios y contribuido a mitigar las presiones de la demanda interna en combinación con los subsidios del Gobierno a los combustibles y a la tarifa eléctrica.



Un aspecto relevante que señala el emisor es que las disminuciones de precios registradas en artículos de alta ponderación en la canasta familiar como el pollo fresco (-0.90%), plátanos verdes (-2.88%), papas (-8.79%), cebollas (-8.35%), plátanos maduros (-3.86%) y ajo (-4.87%), incidieron junto a la reducción en los precios de los servicios combinados de telefonía, televisión pagada e internet, para que la inflación en el mes de marzo no fuera de mayor magnitud.



Variación por grupos



El análisis de los resultados del IPC general de marzo muestra que los grupos de mayor contribución a la inflación fueron Bienes y Servicios Diversos (0.68%) y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (0.26%), aportan en conjunto aproximadamente las dos terceras partes de la inflación del mes.



Otros grupos que experimentaron variaciones positivas fueron Restaurantes y Hoteles (0.40%), Vivienda (0.21%), Salud (0.55%) y Transporte (0.10%). El índice de precios del grupo Bienes y Servicios Diversos, se incrementó en 0.68% en marzo de 2023, principalmente por las alzas en los precios de los seguros de salud (6.34%) y los servicios y los artículos de cuidado personal.

Desde el aguacate hasta la carne de cerdo y limón

El índice de precios del grupo Bienes y Servicios Diversos, se incrementó en 0.68%, principalmente por los aumentos registrados en los precios de los seguros de salud (6.34%), así como en los servicios y los artículos de cuidado personal, que crecieron 0.36% y 0.62%, respectivamente. La variación de 0.26% en el IPC del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas responde básicamente a los incrementos de precios en alimentos como la yuca (4.34%), limones agrios (17.03%), ajíes (6.81%), azúcar (3.95%), aguacates (8.11%), chinola (11.45%), carne de cerdo y otros.