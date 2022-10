La variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) continúa moderándose por segundo mes consecutivo, al registrar 0.29 % en septiembre, luego del 0.21 % del mes de agosto.



Ambas variaciones están por debajo del umbral de 0.33 % consistente con una inflación anualizada en el centro del rango meta de 4 % ± 1 %, informó ayer el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).



El órgano rector de la política monetaria establece que con este resultado la inflación acumulada de enero-septiembre de 2022 se ubicó 6.01 %, mientras la interanual, medida desde septiembre 2021 a septiembre 2022, continúa con su trayectoria descendente al situarse en 8.63 % en septiembre, para una reducción de 100 puntos básicos con respecto al pico de 9.64 % registrado en abril del presente año.



El análisis del comportamiento del IPC general arroja que los grupos que más aportaron a la inflación de septiembre de 2022 fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas al variar 0.37 %, Bienes y Servicios Diversos (0.84 %), Educación (2.85%), Restaurantes y Hoteles (0.50 %), Vivienda (0.26 %) y Muebles y Artículos para el Hogar (0.56 %). La variación negativa de 0.41 % observada en el grupo Transporte contribuyó a la moderada inflación del mes de septiembre de 2022.



La variación de 0.37 % en el índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas se explica, principalmente, por las alzas de precios observadas en los plátanos verdes (2.08 %), yuca (2.99 %), cebollas (3.98 %), guandules verdes (4.62 %), limones agrios (14.15 %), carne de cerdo (1.05 %), piña (5.83 %), yautía (7.41 %), arroz (0.27 %), agua purificada (0.54 %), leche líquida (0.85 %), batatas (6.04 %) y refrescos (0.65 %).



Otros bienes alimenticios registraron bajas de precios, tales como aguacates (-15.91 %), pollo fresco (-0.83 %), ajo (-6.67 %) y naranjas (-8.20 %).



El IPC del grupo Bienes y Servicios Diversos creció 0.84 % en septiembre de 2022, fundamentalmente por los aumentos de precios de los servicios y bienes de cuidado personal, al subir 0.91 % y 1.02 %, respectivamente.



La institución destaca que el comportamiento de la inflación, asociado a la implementación de medidas de política monetaria adoptadas de manera oportuna y prudente, permite proyectar que estaría convergiendo al rango meta de 4 % ± 1 % a mediados de 2023.



Lo positivo de los subsidios



El reporte mensual del BCRD agrega que la tendencia a la baja que ha registrado la inflación interanual refleja la efectividad que han tenido los subsidios implementados por el Gobierno a los combustibles, la pausa a los ajustes de la tarifa eléctrica, así como las iniciativas para mitigar el impacto de los altos costos de los insumos de la producción agropecuaria.



Eso ha permitido que la inflación del grupo alimentos no fuese mayor; mientras, las ayudas monetarias focalizadas han contribuido a que la población más vulnerable haya podido transitar de una mejor manera por este periodo de alza en los precios a escala global.



El Banco Central subraya que la evolución positiva y el dinamismo de las actividades generadoras de divisas (turismo, exportaciones, remesas e inversión extranjera directa), ha favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio, lo que ha compensado parcialmente el impacto del componente importado sobre los precios.



En cuanto a la inflación subyacente, el BCRD explica que fue de 0.51 % en septiembre de 2022. En términos interanuales bajó de 7.12 % en agosto a 7.04 % en septiembre 2022.



Ese indicador aísla el comportamiento de ciertos alimentos con gran variabilidad en sus precios, así como los combustibles, servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte y las bebidas alcohólicas y el tabaco, con el objetivo de extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria.



El informe destaca que el comportamiento de la inflación en el ámbito doméstico, al igual que en el resto de las economías del mundo, ha sido afectado por factores externos más persistentes de lo previsto.



No obstante, recientemente se ha registrado una moderación en los precios internacionales de los insumos como el petróleo y los alimentos, que se utilizan como materia prima para la producción local, combinado con menores precios de los contenedores luego del incremento sustancial registrado en el periodo de la pandemia del covid-19.

Presiones de la demanda interna: lo que ha pasado

La inflación sigue influenciada por efectos de segunda vuelta de estos componentes externos y por presiones de demanda interna, en la medida que se mantiene el impulso de la actividad económica. El BCRD dijo que a pesar de esta moderación en las presiones inflacionarias, la inflación está en niveles altos en el mundo, por lo que la mayoría de los bancos centrales implementan medidas monetarias restrictivas con alzas en sus tasas de política monetaria, para contribuir a la convergencia de la inflación hacia los objetivos establecidos en los esquemas de política monetaria de cada país.



El comportamiento del IPC por estratos socioeconómicos revela que los quintiles de menores ingresos registraron variaciones de 0.37 % el quintil 1; 0.40 % el quintil 2 y 0.38 % el quintil 3, repercutiendo en ese comportamiento las alzas en los índices de precios de los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Bienes y Servicios Diversos y Educación. En cuanto a los quintiles de mayores ingresos (4 y 5), registraron tasas de inflación de 0.30 % y 0.15 %, respectivamente, debido a que la variación negativa del IPC del grupo Transporte compensó parcialmente el crecimiento de los índices de precios de Educación, Bienes y Servicios Diversos y Vivienda.