La llegada de turistas en julio a República Dominicana tuvo un impacto directo en la economía, porque le representó 931 millones de dólares en aportes de divisas.



Son los números que maneja el Ministerio de Turismo y que dio a conocer ayer a través de David Collado.

Estados Unidos se mantiene a la cabeza como país emisor de turistas, seguido de Canadá, Colombia, Puerto Rico, España, Cuba y Reino Unido.



El ministro Collado da como un hecho que este año 2022 cerrará con la llegada de más de siete millones de turistas, “logrando así tener el mejor año del turismo en su historia, gracias a la visión que se ha implementado desde el Estado por el presidente Luis Abinader, así como la cooperación del sector privado y todos los colaboradores del ministerio”.



Gracias a ese trabajo al que hace referencia, se alcanzó en julio la histórica cifra de 735 mil visitantes. “El país lleva más de 4 millones 182 mil turistas en lo que va de año”, calculó.



“La República Dominicana sigue batiendo récords con la llegada de turistas al recibir en el recién terminado mes de julio 735,064 mil visitantes no residentes, con lo que se convierte en el mes de mayor llegada de turistas de toda la historia de República Dominicana, superando a diciembre de 2021, informó Collado a los periodistas.



Resúmenes de ese tipo ha venido realizando a inicios de cada mes el funcionario, en procura de mantener informada a la opinión pública sobre el comportamiento de un sector que es uno de los pilares de la economía nacional, como es el turismo.



Collado dijo que con este nuevo logro se proyecta cerrar el año batiendo por primera vez en la historia la cifra superior a los siete millones de millones de turistas. “Y esta llegada de visitantes no residente de julio 2022 representa un 10 % más que julio de 2018, un 24 % por encima de julio 2019, cuando aún no teníamos pandemia, y 30 % por encima del mismo mes del 2021”, expuso.



Y agregó: “Volvimos a hacerlo. Logramos un mes extraordinario en la llegada de turistas a la República Dominicana”.



“Julio 2022 se convierte junto a diciembre de 2021 los únicos meses en la historia en la que superamos los 700 mil turistas en un mes” agregó.



El ministro Collado indicó que, además de esos 734 mil visitantes por vía área, al país llegaron en julio otros 98,389 cruceristas y que de manera acumulada el país lleva más de 4 millones 182 mil turistas en lo que va de año



La disponibilidad habitacional a julio pasado era del 91 %, con una ocupación hotelera general del 71 %, el 86 % de visitantes extranjeros.



Las reservas de tiques aéreos para el verano de este año son superiores en un 23 % frente al verano del año 2019.



Cuando se mira la parte del top emisores, en lo concerniente al tema, Estados Unidos representa el 20 %, Argentina el 22 % y Francia el 26 %. De los turistas extranjeros que vinieron a República Dominicana en junio, el 30 % lo hizo en familia, de acuerdo con datos oficiales.



El 23 % entra en el renglón de turista aventurero, el 29 % adulto, y el 18 % pertenece al segmento “senior”, según una categorización realizada por el Ministerio de Turismo.

Mientras otros países no se recuperan, este avanza

El ministro David Collado ha asegurado –en un balance presentado a los medios de comunicación sobre la industria- que el turismo dominicano sigue rompiendo récords históricos, mientras otros países de la región aún no se recuperan de la crisis por el covid y anuncian cierres de hoteles.



Del total de extranjeros que visitó el territorio nacional, en junio del año actual, el 32 % lo hizo procedente desde Estados Unidos. Eso representó un 7 % por encima de junio de 2019, cuando el mundo no había sido azotado por la pandemia de covid-19. Esto, de acuerdo con las estadísticas oficiales del Ministerio de Turismo.