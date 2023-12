Motor Crédito expande sus servicios con nueva sucursal en región norte del país

Motor Crédito, S.A., Banco de Ahorro y Crédito, celebró su quincuagésimo aniversario con la inauguración de su primera sucursal en la región norte, marcando así un hito trascendente en su estrategia de expansión y reafirmando su compromiso de proporcionar soluciones financieras convenientes, competitivas y cercanas.

Durante la inauguración, Benahuare Pichardo, presidenta ejecutiva de Motor Crédito, resaltó el crecimiento significativo de la entidad durante sus años de trabajo ininterrumpido manteniendo su liderazgo en el financiamiento vehicular en el país.

“De la mano con nuestro enfoque hacia el ofrecimiento de servicios y productos financieros a través de los diferentes canales digitales que impulsamos, consideramos de alta importancia estratégica establecer presencia física en la Ciudad Corazón, de manera que podamos estar más cerca de nuestros socios y clientes”, destacó la ejecutiva.

La sucursal en Santiago ofrecerá servicios como pagos de préstamos, depósitos a cuentas de ahorro, apertura de certificados financieros y cambio de divisas, además de continuar fomentando el uso de los canales digitales de la entidad.

Asimismo, Máximo Ruíz, director de Negocios, destacó durante la actividad que la cartera de clientes de Motor Crédito ha experimentado un incremento significativo de 90% en financiamientos otorgados en los últimos cinco años.

«Agradecemos a nuestros clientes por su lealtad. Traer nuestro equipo Motor Crédito a Santiago es nuestra forma de ofrecer un servicio aún más personalizado y cercano, que responda a sus necesidades financieras y apoyen el crecimiento de sus negocios», añadió Ruíz.

El nuevo espacio, ubicado en la provincia Santiago, estará disponible para sus clientes y aliados en la avenida 27 de Febrero No. 50, Plaza Mía. Contará con horarios de atención de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., y los sábados de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.