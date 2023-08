El Banco Popular Dominicano ascendió en un solo año un total de 44 posiciones en la lista de los 1,000 mejores bancos del mundo de la revista financiera The Banker.



Se ubicó en la casilla 739 y mantiene su liderazgo como el primer banco dominicano en este ranking, con una distancia ampliada de 31 puestos de diferencia respecto de su competidor local más cercano.



La entidad bancaria ha mejorado de manera continua su clasificación en este listado internacional, logrando en el último lustro un ascenso de 68 posiciones en esta evaluación que desde hace más de cuatro décadas realiza The Banker, propiedad del grupo Financial Times.



Según la publicación financiera, para los resultados de 2023 fueron analizados los estados financieros de 2,000 bancos provenientes de 101 países, siendo el principal criterio de evaluación el estado de la fortaleza financiera del capital primario, en ingles Tier 1 capital, una medida que indica la capacidad del banco de respaldar a sus clientes.



La revista The Banker elevó para este año a US$557 millones el requisito de Tier 1 capital, para poder participar en el listado de los 1,000 mejores bancos. En este escenario, el Popular presenta al corte de la evaluación más de US$1,193 millones en su capital primario y una solvencia mayor a un 15% en el momento en que la publicación financiera realizó la evaluación. El requisito de “Tier 1 capital” se refiere a una métrica usada para evaluar la solidez financiera de un banco. Representa el capital principal de alta calidad que tiene disponible para cubrir pérdidas potenciales y mantener la estabilidad en su funcionamiento.



En el contexto de la revista The Banker y su lista de los 1,000 mejores bancos, el requisito de “Tier 1 capital” es una medida clave que se utiliza para evaluar la fortaleza financiera de los bancos y su capacidad para enfrentar desafíos económicos y operativos.