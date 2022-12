Email it

El Banco Popular Dominicano fue reconocido como “Banco del Año” por la revista financiera The Banker, y es la décimo cuarta ocasión en que la prestigiosa publicación internacional distingue a la entidad bancaria con este galardón.



The Banker recoge en su edición de diciembre elogios a la entidad bancaria por sus esfuerzos para facilitar el retorno a la normalidad del país, mantener un sano crecimiento en sus indicadores financieros y, al mismo tiempo, innovar constantemente para mejorar la experiencia de sus clientes y alentar la transición hacia una economía con menor impacto medioambiental.



La revista resalta el liderazgo digital del Popular, subraya que es el primer banco del país que facilita la presentación y seguimiento de reclamaciones a través de su aplicación móvil, la App Popular, sin necesidad de acudir a sucursales, una innovación incluso a nivel regional.



“El banco está en buen camino en cuanto a su transformación digital y modernización de su portafolio”, subraya la revista, que pone en valor la implementación de la autenticación biométrica para convertirse en cliente, entre otras funcionalidades habilitadas en la App Popular.



The Banker destaca la expansión del portafolio de finanzas verdes Hazte ECO y, dentro de este, el aumento de financiamiento para los vehículos híbridos y eléctricos o instalación de paneles solares, además de productos de financiamiento alternativo como el leasing verde, así como la emisión de un bono verde para profundizar el compromiso del Popular con la sostenibilidad. La revista, líder en inteligencia financiera, destacó el trabajo activo de la entidad bancaria para elevar la inclusión de sectores de la población en el sistema financiero, al desarrollar una plataforma de educación en línea (www.finanzasconproposito.edu.do) que, de manera gratuita ofrece a los usuarios contenidos y certificaciones para mejorar su educación financiera.