La búsqueda del precio de los servicios de streaming vuelve a estar en boga luego del sorpresivo anuncio de Netflix sobre el cobro de un extra por compartir la cuenta. Un anuncio que tomó por sorpresa a sus suscriptores en todo el mundo, quienes no dudaron en exponer su malestar a través de las redes sociales.

El anuncio revivió la apuesta de los competidores en el segmento del entretenimiento vía streaming, quienes ahora buscarán «comer un pedazo de la torta» de los suscriptores de Netflix descontentos. Entre ellos Disney+, Amazon Prime, Netflix y HBO Max, todos presentes en República Dominicana. Asimismo, Claro y Altice, quienes ofrecen servicios digitales con pagos mensuales.

En resumen, la decisión que tomó Netflix de comenzar a cobrar un cargo adicional por el hecho de compartir contraseña tiene a muchos replanteándose si vale la pena mantener vigente su suscripción. Por ello, bien vale revisar el precio de los servicios de streaming en RD.

Cada una de las plataformas se caracteriza por ofrecer contenidos originales, incluidas varias producciones locales, y con precios para todo tipo de público. De hecho, varios se promocionan en forma de combo en varias cuentas en redes sociales.

precio de los servicios de streaming en RD

HBO MAX

Con una propuesta similar, HBO MAX ofrece acceso ilimitado a la programación original de HBO, al igual que a los últimos grandes estrenos de películas, como Batman o Matrix Resurrecciones, documentales y especiales exclusivos.

El servicio destaca por la alta calidad -técnica y artística- de los contenidos, como por ejemplo las temporadas de las principales series producidas por HBO y Warner Brothers. Desde las icónicas Los Soprano, Six Feet Under, The Wire y Game of Thrones hasta los estrenos más recientes Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, The Flight Attendant, Euphoria Big Little Lies y Succession.

La empresa divide los paquetes por tiempos de pagos, es decir, un plan móvil de un mes cuesta RD$239; RD$659 por tres meses y RD$1,399 por 12 meses. No obstante, si el cliente prefiere agregar dos dispositivos al paquete, los rangos de precios van desde RD$349 hasta RD$2,089.

Disney+

Con una interfaz similar a las de Netflix o Amazon, Disney+ permite crear hasta 7 perfiles diferentes por suscripción, y que cada integrante de la familia pueda guardar sus preferencias para ver lo que quiera, cuando lo desee, y hasta incluir una clave PIN. A esto se le suma el control parental y la posibilidad de poder clasificar los contenidos por edades.

A través de dispositivos móviles, se pueden sumar hasta 7 personas en un “cuarto virtual” donde se inicia la película o serie de manera sincronizada entre suscriptores de Disney+, brindando la posibilidad de disfrutarlo en conjunto e interactuar utilizando emojis.

El catálogo de Disney+ cuenta con series, películas, cortos y documentales originales de la plataforma, incluyendo la esperada serie Obi Wan Kenobi –llegará con capítulo doble el 27 de mayo–, y los clásicos Toy Story 4, Raya y el Último Dragón, Cruela y La Dama y Vagabundo, la reversión del clásico animado de 1955 en acción real. O súper producciones de Marvel como Wanda Vision, Loki, Falcon and The Winter Soldier, What If y la reciente Moon Knight.

Todos los contenidos de la plataforma están en alta definición, con reproducción hasta 4K HDR y audio Dolby Atmos 7.1, en los dispositivos adecuados.

La aplicación vale RD$684 mensual, mientras que si el usuario prefiere pagar 12 meses cuesta RD$3,419.43. En ocasiones, implementa un pago extra por el acceso premium de sus películas originales que lanza en la web.

Amazon Prime Video

Al igual que Disney+ y HBO MAX, la plataforma de películas y series del gigante del comercio electrónico cuenta con un período de prueba para aprovecharlo en hasta tres dispositivos en simultáneo.

Su catálogo es más acotado que el de sus competidores, aunque tiene varias series destacadas entre sus producciones originales como Jack Ryan, las tres temporadas de The Boys, Super Natural, Modern Love y New Amsterdam ; además de las producciones locales como Sueño Bendito, la serie de Diego Maradona, Porno y Helado y Losi, el espía arrepentido.

Una de las últimas novedades en cuanto al servicio es la incorporación de la opción de «video grupal» que permite mirar los contenidos de forma virtual y simultánea con amigos o familia.

La tarifa de membresía cuesta RD$521.42 mensuales. El portal cuenta con la ventaja de que el usuario podrá usar su cuenta de Amazon para mirar los audiovisuales de Prime Video sin pagar un costo extra.

claro y altice

Claro y Altice en RD ofrecen servicios digitales con pagos mensuales. La primera tiene un plan básico que cuesta RD$905 y ofrece suscripción de películas, series infantiles y documentales que son tendencia; y la segunda, el plan mini high definition (HD) vale RD$1,027, donde incluye contenido extranjero para todo público.

La preferencia del usuario para elegir una plataforma de vídeos por suscripción depende de su necesidad, el tipo de servicio que elija y la cantidad de dispositivos inteligentes que estén incluidos en el paquete, son factores que determinan el precio que el cliente pagara por el servicio digital.

¿Y cómo está netflix?

En RD, Netflix tiene un plan en tres categorías: plan básico de un usuario con un costo de RD$455.43 mensuales; el plan estándar de dos dispositivos conectados al mismo tiempo por RD$629.43; y cuatro teléfonos inteligentes que valen RD$797.43.