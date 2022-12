SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- La Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), realizó un taller “Diagnostico Situacional del Sector Arrocero Nacional”, donde mostró su preocupación ante el inicio de la cosecha y la imposibilidad de tener acceso a comunicarse con las autoridades.

Los productores de arroz de la República Dominicana se reunieron para evaluar con un “Diagnostico Situacional del Sector Arrocero Nacional”, donde expusieron diversas problemáticas, entre ellas el acceso a las autoridades para conversar sobre la cosecha, las problemáticas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), la entrega de fondos a no productores y otros que no fueron afectados por el huracán, entre otras preocupaciones.

Don Manuel Flores, Tesorero de FENARROZ, afirmó; “la verdad es que nosotros los productores de arroz estamos bastantes preocupados, mira por ejemplo: en el inicio de la cosecha y comenzar la siembra, no tenemos programación, no hemos podido en los últimos meses reunirnos con el Ministerio de Agricultura, no hay información ni programación del Banco Agrícola para la entrega de recursos.

Flores denunció además que no se ha establecido una calendarización que normalmente se hace, para que no haya taponamiento tanto para la siembra como para la cosecha, lo que les preocupa porque entienden esto afecta el buen desarrollo del sector y al consumidor.

“El señor presidente Luis Abinader, no sabe la terrible situación por la que estamos pasando, muchos de los productores no han podido en esta cosecha honrar sus compromisos económicos, porque el precio de la fanega de arroz no llena las expectativas en relación con el costo de producción, pues los fertilizantes por ejemplo se han incrementado, pese a los aportes que quizás hace el gobierno, estamos fajados en el campo para llevar el producto al consumidor, y así no se puede, porque estamos trabajando para estar cansados, sin saber para dónde vamos”, dijo Flores, presentante de los productores del cereal.

Otro de los puntos que les preocupa es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), que establece que para el 2025, todo el arroz procedente de Estados Unidos podrá entrar libre de aranceles al país, lo que podría llevarles a la quiebra a los 33 mil productores que hay en todo el territorio dominicano.

En el encuentro realizado el pasado martes 29 en la Vega, los productores de arroz, además denunciaron que desde el gobierno entregan cheques a personas que no son productores, a través del aporte directo del Estado de RD$1,000 por tarea a los campesinos de las 9 provincias más afectadas por el huracán Fiona, cuyas pruebas dicen poseer.

Dijeron que no permitirán que desaparezca la producción arrocera nacional, por entender que el país tiene la capacidad de exportar perfectamente un millón de quintales, además de llegar a la primera cosecha del 2023 con más de tres millones de quintales, cuando la reserva estratégica de nuestro país debería ser de dos millones de quintales, lo que indica la existencia de producción suficiente para varios meses, lo que podría incrementar y mejorar el sector si el apoyo del gobierno y la planificación con la visión del presidente así lo permiten.–