Muchas veces una persona tiene una idea que parece genial, pero se encuentra con la dificultad de la carencia de recursos para ponerla a caminar y convertirla posiblemente en un grandioso proyecto.



Proindustria, a través de su capítulo de incubación, le da la posibilidad de encontrarse con los posibles consumidores y con la tecnología, tanto por parte de esa entidad, como por universidades con las que se trabaja en sinergia.



El director de Proindustria, Ulises Rodríguez, aseguró que las academias dominicanas están muy avanzadas y tienen mucho que dar, “pero el Estado tiene que jugar su rol en esto”.



“Tenemos el objetivo de lograr que la institución juegue su rol con la ley, siga mejorando la competitividad y apoye a todo el mundo, incluida la producción nacional”, indicó Rodríguez en la Entrevista Especial elCaribe y CDN.



“En términos generales, desde Proindustria estamos cumpliendo. Hemos llevado dinamismo a lugares donde la gente no tenía posibilidades de encontrar un empleo. Esto incluye madres solteras y jóvenes”, indicó el funcionario del organismo estatal.



Junto con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y con el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), la institución que dirige Ulises Rodríguez mantiene una capacitación constante. En lo que va de este año 2023 se han realizado 400 capacitaciones de apoyo a la industria y a los emprendedores. La entidad tiene un área llamada Servicio de Apoyo a la Industria.



En cuanto a los planes de negocios también se ofrece acompañamiento. “Nosotros tenemos algunos 200 o unos 300 planes de negocios, con los que se ha trabajado. En fin, el acompañamiento es este, orientación, capacitación, planes de negocios, espacios en las ferias y otros. Cuando van a una feria, eso no les cuesta nada”, dijo.



Y agregó: “Hay tanto talento en República Dominicana. Por alguna razón, el acceso a internet, el desarrollo de las telecomunicaciones ha creado una generación que sería envidiable para cualquier nación. Una generación de jóvenes con un talento admirable, y a eso se suma el desarrollo industrial y académico que tenemos nosotros.



El esfuerzo que han hecho los industriales es de gran valor. Llegó la hora, señores, de que en el país trabajemos en serio el tema de la innovación (…)”.



Aseguró que en aquellas naciones que trabajan con empeño y como una cultura el tema de la innovación los resultados se ven y se reflejan en la productividad industrial y la mejora de la competitividad.



“En Proindustria nosotros estamos tomando una serie de decisiones importantes en la parte tecnológica, incluso para suplir en temas de automóviles”, sostuvo Ulises Rodríguez. En otra parte del diálogo indicó: “Estamos ante una revolución total del sector zona franca”.



Informó que como parte del desarrollo de la provincia San Juan, que posee agricultura y elevado potencial para seguir robusteciéndose; que carece de industria y no se da valor agregado a lo que posee, se construye un parque industrial, en las que ya se construyeron las naves industriales y están listas para producir.



Se está haciendo la prueba con un tabaco de alta calidad y se sembró y se incrementó la producción para poderlo procesar allá mismo y generar unos 400 o 500 empleos en ese nuevo parque de zonas francas.

Hay un cambio “del cielo a la tierra”, y camina más

El sector zona franca actual no es el mismo de hace varias décadas, que se fundamentaba en lo textil. Así lo reconoce Ulises Rodríguez. Dijo que el modelo de zonas francas está diseñado para que cosas que se producen en otros países vengan a producirse aquí, a República Dominicana.



En términos generales, Proindustria se mantiene trabajando en el desarrollo y promoción de proyectos industriales que generen empleos y contribuyan al crecimiento económico. Ha dado asistencia técnica y financiera a empresas que buscan establecerse o expandirse en el país.



Ha trabajado en la implementación de programas y estrategias destinados a mejorar la competitividad de las empresas locales. Esto puede incluir la capacitación en mejores prácticas de gestión, adopción de tecnologías avanzadas y mejora de la calidad de los productos.



Ha promovido la innovación y la adopción de tecnología en el sector industrial. Puede incluir la colaboración con centros de investigación, introducción de tecnologías de vanguardia en la producción y el apoyo a empresas que buscan desarrollar productos más avanzados y tiene un enfoque al apoyo de las pequeñas y medianas industrias para ayudarlas a crecer.