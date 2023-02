Qué es el Big Mac Index, la referencia para crear el "Pollo Index" de Abinader

Email it

Durante su discurso de rendición de cuentas este 27 de febrero, el presidente Luis Abinader dijo que con el actual aumento de sueldo hoy se pueden consumir más alimentos que en 2011. En referencia, acuñó el término Pollo Index, propuesto como un índice para medir la capacidad de compra del dominicano comparándolo con el precio de pollo.

Tal y como lo explicó el propio mandatario en su alocución, el Pollo Index es una referencia al Big Mac Index, un índice geek (inusual, excéntrico) creado por la popular revista The Economist para explicar el concepto de paridad del poder adquisitivo.

¿Qué es el Big Mac Index?

Creado en 1968, el Big Mac Index compara el costo de las Big Mac de Mc Donalds en todos los países para examinar si las monedas están sobrevaluadas o subvaluadas. Es un índice es tosco pero útil, e inspiró a una variedad de imitadores, incluidos el Latte Index (inspirado en Starbucks) y el iPod Index.

Estos índices ilustran la teoría económica de que los tipos de cambio deben reflejar el valor de los bienes que puede comprar en diferentes países.

La teoría de que las monedas deberían tener «paridad de poder adquisitivo» se desarrolló por primera vez por el economista sueco Gustav Kassel a principios de la década de 1920. El argumento a favor de la paridad del poder adquisitivo es que si los tipos de cambio permiten comprar mucho más de lo mismo en un país que en otro, la gente compraría productos en un país y los vendería en el otro.

Este no suele ser el caso, por una variedad de razones. Las principales son que los bienes no se pueden transportar a bajo costo a través de las fronteras. Mientras que muchos otros no se pueden comercializar en absoluto, como los costos laborales. Los impuestos, los aranceles, la competencia en el mercado y otros factores también juegan un papel.

Big Mac Index vs Pollo Index

Utilizando el omnipresente Big Mac como representante de un bien que la gente puede comprar prácticamente en cualquier parte del mundo (así como el pollo, en el caso del Pollo Index) el índice de The Economist compara lo que cuesta comprar una hamburguesa en diferentes países con el tipo de cambio de las monedas de esos países.

Si un Big Mac cuesta 20 yuanes en China y $5 en los EEUU, eso implica una tasa de cambio de 4 yuanes por dólar. Sin embargo, el tipo de cambio real está más cerca de los 7 yuanes por dólar, lo que implica que la moneda china está infravalorada en un 40 % frente al dólar, según los últimos datos.

Habrá que esperar los primeros ejercicios del Pollo Index para analizar los primeros datos.