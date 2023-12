República Dominicana está celebrando el logro de una meta que buscó por mucho tiempo: Atraer a su territorio diez millones de visitantes. Gente de distintas partes del mundo que venga a conocer los múltiples encantos de esta tierra caribeña.



En resumidas cuentas, subir a ese peldaño se ha materializado gracias a una década de esfuerzos y estrategias meticulosas, delineadas con visión y determinación.



En el Aeropuerto Internacional Punta Cana, el ministro de Turismo, David Collado, anunció con júbilo que el visitante número 10 millones del año 2023 había aterrizado en suelo dominicano, lo que marca un momento sin igual en la industria turística no solo del país, sino de toda la región caribeña.



Este hecho se ha construido sobre cimientos sólidos de colaboración entre el sector público y privado, respaldado por la visión del presidente Luis Abinader.



Pero “la siembra” comenzó más temprano; años atrás, desde la pasada administración de gobierno (Partido de la Liberación Dominicana), que se fijó trabajar poco a poco para llegar a ese punto, aunque no lo consiguió.



El ministro Collado enfatizó ayer la importancia del acontecimiento como impulso integral para el desarrollo económico del país, que genera más de 620 mil empleos directos y supera 11 mil millones de dólares en divisas este año.



La trayectoria hacia la citada meta se remonta a una visión planteada dos lustros atrás. En 2012, el entonces presidente Danilo Medina trazó la ambiciosa meta de recibir diez millones de turistas para el año 2022. En el camino hacia ese número, cada año presentaba retos y desafíos. Los números del Banco Central cuentan una historia de avances y de obstáculos. En 2013, el país se quedó corto en un 23%, con 378,640 turistas menos de lo esperado. El panorama mejoró ligeramente en 2014 y 2016, pero la meta continuaba siendo esquiva.



En 2017 arribaron vía aérea seis millones 831,883 visitantes. En 2018, llegaron 7,220,334 y en 2019 7,126,857.



En 2020, la pandemia de covid-19 trajo consigo el cierre temporal de fronteras, lo que impactó significativamente el flujo turístico. Sin embargo, la resiliencia y determinación prevalecieron. En 2021, se registraron 5,590,124 turistas y en 2022 un total de 7,942,709 (datos del Banco Central), lo que sentó las bases para el logro final en 2023, al superar la barrera de los diez millones.



La celebración del pasajero número 10 millones, Ariana Guilak, proveniente de Estados Unidos, refleja la diversidad de los visitantes que han contribuido a este éxito. Guilak fue recibida con entusiasmo por el ministro Collado, el empresario Frank Rainieri y otras figuras prominentes del sector turístico.



La magnitud del logro se reflejó no solo en Punta Cana, sino también en aeropuertos como Las Américas -en Santo Domingo-, el Internacional del Cibao en Santiago, y en los puertos de cruceros Amber Cove y Taino Bay en Puerto Plata, donde se llevaron a cabo actividades conmemorativas.



República Dominicana no solo ha superado una cifra récord, sino que ha redefinido su posición en el Caribe. Desde 2019, ha experimentado un crecimiento turístico notable, siendo reconocida internacionalmente como líder en la recuperación post covid.



El viaje hacia la consecución (definida ayer como histórica por el ministro Collado) ha sido una odisea de esfuerzos conjuntos, perseverancia y adaptabilidad. República Dominicana no solo ha alcanzado una meta establecida hace una década, sino que ha trascendido las expectativas, consolidando su posición como un destino turístico de renombre mundial. El turismo -denominado como la industria sin chimenea- ha ido elevando sus aportes económicos para el caso local. Por ejemplo, el ingreso de divisas pasó de US$8,691.3 millones en 2021 a poco más de US$11,000 millones al cierre de 2023.

El sector de la aviación ha sido una pieza clave

El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Héctor Porcella, afirmó que la meta de los 10 millones de visitantes, alcanzada este diciembre de 2023, ha sido resultado de la suma de esfuerzos y voluntades de todos los sectores que forman parte de la industria turística nacional, bajo el liderazgo del presidente Abinader.



Porcella felicitó al jefe de Estado, al ministro de Turismo David Collado, al liderazgo turístico privado, encabezado por Asonahores, y al sector de la aviación civil, por hacer posible una meta que hace apenas tres años parecía inalcanzable.