El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) participó en el Foro Internacional de Estrategias Comerciales del Centro de Comercio Internacional (ITC) y en el Congreso Mundial de Comercio sobre Género de la Organización Mundial del Comercio (WTO), en Ginebra, Suiza.



La asistencia a esos eventos forma parte de la continuación de la política de fortalecimiento del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones que aplica ProDominicana.



En representación del comité de instituciones público-privadas para la implementación del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones de la República Dominicana 2020-2030, Vladimir Pimentel, director de Inteligencia de Mercados y Coordinador del PNFE de ProDominicana, participó como expositor invitado en el panel titulado Desafíos en la implementación: Mapeo de causas y limitaciones.



Participación especial



Durante el Foro realizado en el Centro de Comercio Internacional de Ginebra, el director de Inteligencia de Mercados de ProDominicana tuvo una participación especial como hacedor de políticas en la sección sobre “Facilitar el comercio para las mujeres”.



En ese sentido, Pimentel dijo: “Este congreso promueve pautas a seguir para alcanzar la igualdad de género, como un factor clave en la estrategia de las naciones para que el comercio internacional y la recuperación económica sean sostenibles en el largo plazo”.



Es importante resaltar que, en el marco de este congreso, ProDominicana tuvo la oportunidad de socializar su reciente estudio titulado: “SheExports from the Dominican Republic: boosting women’s economic empowerment through exports”.



ProDinubucaba dijo que con estas negociaciones se concretiza una valiosa oportunidad para fortalecer y dar continuidad a las acciones que, sobre el tema de reducción de la brecha de género, la cual se vienen desarrollando desde la institución como parte de las prioridades sociales identificadas por la presente gestión Gobierno.

Plataforma para adoptar políticas públicas

Ese evento constituye una excelente oportunidad para que los hacedores de políticas puedan expresar los principales desafíos en el diseño e implementación de políticas comerciales orientadas hacia las exportaciones de bienes y, conocer las mejores prácticas internaciones sobre la materia, y disponer de las previsiones necesarias para prever y sortear dificultades.