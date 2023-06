La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), aseguró ayer que el bajo desempeño escolar que tienen los estudiantes de las escuelas públicas, se debe a la falta de una buena gestión desde el Ministerio de Educación (Minerd).



El gremio destacó que una investigación sobre la situación de la parte educativa en el país, arrojó que todo el sistema tiene serias deficiencias desde el 2019, que mantienen estancado el proceso de aprendizaje de los alumnos.



Según el estudio realizado por el Observatorio Educativo, la educación todavía está rezagada en el nivel inicial, porque solo ofrece cobertura a un 25.3 por ciento de los niños en edad preescolar.



De acuerdo con el maestro Juan Valdez, la baja asistencia en los primeros grados genera un efecto dominó en la trayectoria de los estudiantes durante toda la escolaridad, lo que provoca un retraso en el desarrollo cognitivo y social de los niños que causa dificultad en su proceso de alfabetización y en el desarrollo de la comprensión lectora.



El docente además, señaló que el Gobierno ha fracasado en la creación de políticas socioeducativas que puedan conectar la familia y la comunidad con la escuela.



El también presidente del Observatorio Educativo manifestó que el informe que fue elaborado a través del Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública (Satep), en 650 centros educativos distribuidos en las 18 regionales y 119 distritos, dio a conocer que las autoridades solo han logrado incluir al 63 por ciento de la matrícula escolar preuniversitaria en la jornada extendida, a pesar de que se esperaba un 100 por ciento para el 2020.



Del mismo modo, declaró que la investigación puso en evidencia que persiste el déficit de aulas en las escuelas públicas y que una gran cantidad de centros educativos continúa brindando servicios en espacios inadecuados.



Destacó que conforme a datos del estudio, el 73 por ciento de las escuelas públicas no cuenta con la infraestructura, ni el mobiliario ni el equipamiento necesario para propiciar los ambientes y las experiencias significativas de aprendizaje a las que aspira el diseño curricular.



Agregó que el 45 por ciento de los centros evaluados no tiene biblioteca, que un 66.67% no cuenta con salones de profesores y que a un 87% por ciento le falta un laboratorio de ciencias.



Del mismo modo, indicó que un 31 por ciento no tiene cancha deportiva, y que a pesar de los recursos invertidos en equipos tecnológicos, el 69 por ciento no posee un laboratorio de informática.



“El Minerd ha violado los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación al incumplir los aspectos ligados a la calidad educativa (…), solamente se enfocan en dos aspectos de trece; estudiantes y docentes”, precisó.



La inversión



Valdez también indicó que el informe reveló que el cuatro por ciento para la educación sólo se ejecutó plenamente en 2020, pero todavía presenta brechas importantes en relación con las metas que acordó el país en la Estrategia Nacional de Desarrollo.



La ADP considera que se debe retomar el debate público sobre la ejecución del presupuesto educativo, tanto a nivel de calidad de la inversión, como de calidad de la gestión, y que se debe cumplir con las normas que dispone el Ministerio de Educación para que haya cambios en beneficio de los alumnos del sector público.

Hidalgo dice que aún no se ejecuta plan de campaña

Tras las declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña, que pidió tiempo a la población para superar los problemas de educación, luego de los bajos resultados que obtuvieron estudiantes de primaria y secundaria en una evaluación diagnóstica, el titular de la ADP, Eduardo Hidalgo, resaltó en rueda de prensa, que en casi tres años de gobierno aún las autoridades no ejecutan su plan para mejorar el sistema educativo del país.