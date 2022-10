Email it

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, se lamentó de los atrasos que hay en la realización de los concursos de oposición docente, ya que, para él, eso ha limitado “un poco” en que la cantidad de educadores figure en la carrera administrativa en el Estado.



Aclaró que esto es aparte de los maestros tener la titulación requerida y los años de servicio.



Al conversar con elCaribe, el titular del gremio profesoral aseguró que no hay mayores inconvenientes que esos, porque internamente tienen el asunto resuelto.



Dijo, además, que “en lo que es el Ministerio de Educación, su dirección de recursos humanos parece ser que hay atrasos en la acreditación de los docentes a la carrera administrativa y, de alguna manera, nosotros lo que estamos es propugnando para que todo el personal docente… se pueda incorporar a la carrera”.



Hidalgo también comentó que lamenta mucho la burocracia de algunas instituciones y la injerencia de la política para la designación de los empleados. Para él, eso trae como consecuencia que otras instituciones figuren en la cola, porque no cumplen con lo establecido en la Ley 41-08 de Función Pública.



La ADP tiene como meta trabajar fuertemente para que el 100% de los maestros y docentes terminen siendo reconocidos como parte de la carrera administrativa que figura en la Ley de Administración Pública, según argumentó.



Prosiguió diciendo que va a pedir que el Ministerio de Administración Pública (MAP) ponga un equipo a trabajar 24-7 para que esto se logre lo antes posible. “Con la ADP, vamos también a estar colaborando en esa dirección”, subrayó.



Inserción fortalece la profesión



El dirigente del colectivo magisterial destacó que la inserción de los profesores al sector público fortalece la profesión docente y la administración pública, además de darle seguridad al empleado, que en este caso no están sometidos “al vaivén” de la política local.



El diputado peledeísta reaccionó a la noticia que publicó este medio, que destaca que a catorce años de la promulgación de la Ley 41-08 de Función Pública, sólo un 9.73 % de los empleados públicos del país están incorporados a la carrera administrativa en el Estado.



La información precisa que hasta enero de 20, en la RD había 599 mil empleados públicos, de los cuales sólo 61,524 se encuentran activos en la carrera administrativa, según constan las estadísticas del MAP. De estos, 44 mil 305 son de la carrera docente (72.01 %).

El diputado se lamentó por el sistema político

Eduardo Hidalgo se lamentó que en el país estén atrasados con respecto a lo que es el servidor público. “Usted puede ser del partido que desee y eso no tiene que limitarlo a que sea un servidor del Estado, por no ser servidor del Gobierno. Simplemente, lo que tiene que tener es la formación, compromiso y la parte ética”, subrayó. Dijo que el cambio de Gobierno o de partido político no afecta a los docentes como a la parte administrativa.