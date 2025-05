Crean plan para abordar alumnos que por sus altas capacidades pueden llegar a ser etiquetados

Durante mucho tiempo se les llamó genios o superdotados aquellos estudiantes con talentos extraordinarios para la comprensión y análisis de textos, resolución de problemas matemáticos y otras habilidades sobresalientes.



Hoy se les conoce como personas con altas capacidades y su correcto abordaje en el sistema educativo dominicano ha sido todo un desafío.



En la actualidad, las autoridades del Ministerio de Educación (Minerd) han identificado 95 alumnos con cualidades excepcionales en los centros educativos públicos del país. Este número podría elevarse una vez concluya el rastreo en los recintos públicos y se logre abarcar los colegios privados a nivel nacional.



Este levantamiento cuantitativo podría significar un paso significativo en el camino hacia el correcto tratamiento de este segmento estudiantil, que lejos de sentirse superior por sus habilidades intelectuales, enfrenta serios desafíos emocionales y a un viejo sistema educativo que no ha sabido lidiar con ellos.



En estos momentos el Minerd desarrolla un plan piloto en algunos planteles escolares con estudiantes con altas capacidades, bajo la coordinación de Lucía Vásquez, directora de Educación Especial del ministerio, quien compartió los aspectos más relevantes a elCaribe.



Aunque esta entrevista fue solicitada hace varias semanas, por razones de agenda se efectuó anteayer, y su publicación coincide con la inauguración del “Primer Congreso Identificación y Apoyo Educativo al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales del Sistema Educativo Dominicano”.



El evento, que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de este mes, permitirá conocer las experiencias de otros países para aplicar las mejores prácticas y encaminar a la República Dominicana hacia la inclusión integral de estos niños y jóvenes en beneficio de ellos, sus familias y la nación.



¿Cuáles características suelen acompañar a un estudiante superdotado?

Este alumnado suele caracterizarse por: aprendizaje más rápido y profundo, vocabulario muy amplio, buena memoria, alta creatividad e imaginación y gran velocidad de observación.

Presentan intereses variados y con gran profundidad. Muestran un pensamiento crítico y analítico. Le gusta aprender de forma autónoma, son perfeccionistas, resuelven problemas de forma original y son altamente sensibles y empáticos.



¿Cuáles desafíos puede presentar un estudiante con este tipo de cualidades?

Algunos desafíos pueden ser: aburrimiento en clases no adaptadas a su ritmo, pierden el interés por el aprendizaje y dificultades de integración social y emocional si no reciben el apoyo adecuado.



Se debe trabajar el autoconcepto y autoestima. Pero a fin de cuentas, el desafío más que del alumno, es del sistema educativo, al que le toca asegurar, diseñar y orquestar las condiciones de hacer posible la permanencia y la participación de inclusión de la enseñanza desde los parámetros de la calidad educativa, donde ha de valorar, alinear vigilar y sistematizar de manera coherente que todos sean atendidos de manera equitativa.



La escuela se adapta al estudiante, no el estudiante a la escuela, por lo que brindarle las mejores oportunidades, como medios flexibles, currículo creativo, evitará la deserción escolar, y la etiqueta.



¿Quiénes participan en el proceso de identificación?

Según el Manual de Apoyo Psicopedagógico de los Centros Educativos (Minerd 2017), los estudiantes con altas capacidades serán evaluados por un equipo psicopedagógico conformado por varios profesionales. El proceso de identificación suele involucrar a docentes, psicólogos educativos, psicopedagogos, padres y especialistas en altas capacidades.



¿Existe un programa especializado para estos tipos de estudiantes y cuál es el tratamiento que reciben en las aulas?

No ha de haber programas especializados, sin una educación enriquecida y de calidad para todos, adaptada a cada situación de la diversidad del aula, porque los alumnos con altas capacidades intelectuales deben recibir una oferta curricular más amplia que la existente según sus necesidades.

Desde el aula se proyectan más retos, como lo es la preparación del docente, la ampliación de recursos, gamificación en las estrategias de enseñanza, más oportunidades de proyección en currículos creativos, apoyo con las universidades, inclusión en programas de liderazgo de pares e inclusión de tecnología y formulación de proyectos.



¿Qué tipo de metodología se utiliza para responder a las necesidades y al ritmo de aprendizaje de estos estudiantes?

Los métodos son heterogéneos, el modelo del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) es una puerta para diversificar la enseñanza, los recursos, los medios, metodología de enseñanza y estrategias de enseñanza multinivel. También son referentes los aprendizajes basados en proyectos (ABP), son los medios que hace posible el aprendizaje enriquecido.



¿Existe en el país una política pública enfocada en desarrollar el potencial de este tipo de mentes?

Sí. La educación inclusiva abre la brecha de fomentar políticas públicas desde un currículo para todos.

La accesibilidad educativa planteada por el Minerd incluye: la Ley General de Educación No. 66-97, en su artículo 49, literal b, establece: “ofrecer oportunidades especiales para los alumnos talentosos a fin de potencializar sus capacidades especiales en cualquiera de los campos en que se manifiesten”.



También la Ordenanza 04-2018 del Minerd, que norma los servicios y estrategias para los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo acorde al currículo establecido.



La Ordenanza 05-2024 del Minerd, que establece los lineamientos para la educación inclusiva en el sistema educativo dominicano y la Orden Departamental 29-2024 mediante la cual se establece el protocolo de la unidad distrital de evaluación y servicios académicos en todos los distritos del sistema educativo dominicano”.



¿Cómo define el sistema educativo dominicano a un estudiante superdotado?

Como un estudiante que puede presentar una necesidad específica de apoyo educativo asociada a altas capacidades.



¿Cómo se involucra a la familia en el proceso de aprendizaje de un niño superdotado?

Usualmente la familia es la que da la voz de alerta, los padres comienzan a notar que sus hijos están dando signos en sus producciones escolares, en su precocidad e inician procesos con las escuelas públicas o privadas y se desplazan hacia los distritos e instituciones de salud en busca de respuesta.

Identificación

El Minerd para identificar a estudiantes con altas capacidades intelectuales tiene como punto de referencia la evaluación psicopedagógica”

Criterios

Son ubicados en la estandarización de pruebas psicométricas de inteligencia factorial, test de inteligencia general, emocional y creativa, y el historial académico”