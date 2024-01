El Ministerio de Educación realiza el primer congreso internacional con el fin de saber cómo ha sido la evolución de los procesos de descentralización y el uso de los recursos económicos para conocer el impacto que ha tenido esto en la calidad educativa del país.



“Realizamos este congreso porque es necesario saber cómo han ido evolucionando los procesos de descentralización, de participación comunitaria y del uso de los recursos económicos en las juntas regionales, distritales y de centros educativos y así saber el impacto que esto ha tenido en la calidad educativa en el país”, detalló la viceministra de descentralización, Ligia Pérez.



La funcionaria explicó que en 25 años que tiene la ley que creó la descentralización educativa en el país nunca se había hecho ningún estudio que muestre los resultados de este proceso ni del uso dado a los recursos económicos que se destinan hacia las juntas regionales distritales y de centros educativos.



En este sentido la maestra explicó que con la realización del congreso se pretende poder descubrir qué ha pasado con la descentralización, la participación de las familias, de los gremios y de los organismos internacionales y nacionales que trabajan por la educación.



La funcionaria también habló sobre los recursos económicos que van destinados hacia las dependencias educativas, al decir que desde el tiempo que se creó la descentralización estas demarcaciones no recibían el dinero correspondiente para suplir las necesidades de los planteles, hecho que cambió desde hace dos años atrás.



En este sentido, durante el desarrollo del congreso, Esther Vázquez, directora de la escuela Luperón, preguntó cuál es el régimen de consecuencias para los centros educativos que aunque tengan los recursos económicos no suplen las necesidades de los planteles por temor a ser cuestionados.



A esto la viceministra respondió que la Ordenanza No. 02-20 l 8 establece un régimen de consecuencias para los directores o juntas educativas que no inviertan dinero en resolver las situaciones que se presentan en los planteles, debido a que esa es su función y si no lo hacen entonces no está capacitados para ejercer ese cargo administrativo.



Dificultades que enfrentan los centros educativos



De igual manera durante el desarrollo de la actividad algunos directores de distrito explicaron una serie de situaciones que se viven en los centros educativos, al tiempo que preguntaron sobre algunas inquietudes generales que se dan en la mayoría de los planteles.



Tal es el caso de Yudelka Maldonado, técnica distrital de descentralización y participación del Distrito Educativo 1504 de Miches, quien expuso algunas de las dificultades que enfrentan los centros al momento de sacar una cuentas bancaria.



La educadora mostró interés en saber cómo va el proceso de que en los centros educativos se emplean contadores para que los distritos y planteles puedan tener una eficiente rendición de cuenta y puedan llevar los asuntos financieros y administrativos con la debida transparencia.



A esta interrogante los representantes del Ministerio respondieron que respecto a la contratación de contadores explicó es un proceso que se está avanzando, que hay algunos centros que ya los tienen aunque no están nombrados por el Minerd, razón por la que ya el ministro ordenó hacer un levantamiento para empezar a regularizarlos, porque saben que eso es una deuda pendiente que ellos tienen.

Más sobre el desarrollo del congreso

Este congreso internacional de descentralización y participación comunitaria es el primero que se realiza en 25 años, en su transcurso se capacitaron 5600 técnicos a nivel nacional, mientras que en los precongresos regionales participaron 1525 personas, en tanto en los distritales como de centros educativos colaboraron 33,350, para un total de 35,435 impactados.



Asimismo también formaron parte los técnicos y directores de las 18 regionales y 122 distritos. Esta actividad se está desarrollando desde ayer y concluye hoy 24 de enero.



El objetivo principal de este congreso es describir los niveles de descentralización educativa alcanzados en los últimos 25 años en el país y analizar el desempeño de la participación comunitaria, así como evaluar los aportes de las transferencias administrativas y financieras.



En el congreso se desarrollaron varias conferencias internacionales, una de ellas titulada: “Modelos de descentralización educativa en Iberoamérica: lecciones aprendidas” dictada por el doctor Thomás Aston, consultor del Banco Mundial.



Otro tema tratado fue “La descentralización educativa y participación comunitaria en el país”.