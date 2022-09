Email it

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que hasta las 4:10 de la tarde del pasado viernes solo se habían registrado en la plataforma del Programa de Atención a la Sobrepoblación Escolar (PASE) 1,164 solicitudes de inscripciones en colegios privados por parte de padres cuyos hijos no han encontrado cupo en las escuelas públicas.

Sobre las solicitudes de cupos a través de la plataforma, la Dirección de Comunicaciones del MINERD señaló que las regionales que más solicitudes han registrado son la 04 con 27, la 5 con 19, la 8 con 75, la 12 con 146, la 15 con 873 y la 01 con 9.

Explicó que el PASE es una de las tres estrategias que se aplican para resolver la situación de la sobrepoblación escolar en el año lectivo 2022-2023.

Siendo las otras dos la utilización de espacios dentro de los propios centros educativo, así como el alquiler de locales de centros educativos privados que hayan cerrado o tengan disponibles una de las tandas, matutina o vespertina.

Observó que el programa PASE facilita la inscripción de los estudiantes en colegios privados mediante la transferencia directa al centro educativo de US$500.00, equivalente al pago de la totalidad de la matrícula durante el año escolar.

Pasos para la inscripción en colegios a través de PASE



Al programa PASE se accede a través del siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesDkW1u5zeRNVrDDNCmD3bkShOxbAIzd7YagR6Kegmcsb4IQ/viewform

Ahí deberá seguir las instrucciones y dar los siguientes pasos:



1- El distrito educativo y los centros educativos privados que se integren en este programa, firmarán una Carta Compromiso con el objetivo de recibir a los estudiantes de forma inmediata.

2- La familia del estudiante que no ha podido inscribirse en un centro educativo público por falta de cupo, se dirige al distrito educativo correspondiente a su demarcación geográfica.

3- El distrito educativo verificará en los centros educativos públicos de la zona para la disponibilidad de cupos en el grado en el que debe ser inscrito el estudiante.

4- De confirmarse que no existe disponibilidad, el distrito educativo registrará los datos del estudiante en la plataforma del programa PASE, para su matriculación en un centro educativo privado que participa en el programa y se encuentra en la demarcación geográfica cercana a su residencia.

5- El padre, la madre o tutor del estudiante recibirá una carta de autorización por parte del distrito educativo, donde se le indicará el centro educativo privado circundante a su lugar de residencia, donde se estaría matriculando.

6- El padre, la madre o tutor del estudiante se presentará al centro educativo privado seleccionado con la carta de autorización y los documentos necesarios para la matriculación del estudiante (acta de nacimiento, boletín de calificaciones, etc.), una vez allí, el centro educativo procederá a la inscripción del estudiante en el grado y tanda disponible.

7- El centro educativo privado socializará con la familia las normas de convivencia del centro educativo.

8- El estudiante se integra a su proceso educativo en centro educativo privado.

El Programa de Atención a la Sobrepoblación Escolar 2022-2023 (PASE) será objeto de acompañamiento por parte del Ministerio de Educación, a fin de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos y por el logro de los aprendizajes previstos para el presente año escolar.