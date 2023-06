Ángel Hernández afirma se requieren más miembros de la Policía Escolar que sólo hay 1,400, pero también de la PN



En medio de la cantidad de hechos violentos ocurridos en las escuelas o los entornos de estas y que han causado dolor y luto en las familias dominicanas, el ministro de Educación, Ángel Hernández, admite que actualmente se hace necesario reforzar la vigilancia de los centros educativos con más miembros de la Dirección de Policía Escolar y de la Policía Nacional dentro y en las afueras de estos, a fin de garantizar que incidentes no afecten a la comunidad educativa.



A juicio del funcionario, siempre es preocupante la violencia que ocurre en los planteles educativos y, de manera particular, mencionó los casos más recientes como el del joven al que le fue cercenada una mano por otro al salir del liceo en el que estudia y el del niño de 12 años en Santo Domingo Este que días después de una pelea con compañeros perdió la vida producto de los golpes recibidos.



Frente a esta realidad, es que Hernández habla sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y protección de los centros al ser entrevistado en el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, en el cual fue revelado que, de acuerdo a la nómina colgada en el portal de transparencia del Ministerio de Educación, hay nombradas 12 mil 919 personas ocupando los cargos de Policía Escolar y Auxiliar de Policía Escolar con salarios que van desde los 5,000 hasta 90 mil pesos.



“Yo entiendo que debería haber una mayor vigilancia en el entorno de las escuelas para garantizar que real y efectivamente los incidentes que provienen del sector, no afecten las escuelas”, respondió al ser preguntado por Céspedes de si en realidad necesitan las escuelas del país más acompañamiento.



Pero, luego de consultar al ministro de Educación sobre la cantidad de policías escolares que muestra el portal, este aseguró que solo hay 1,400 personas ejerciendo esta labor y que las demás en realidad tienen funciones de “porteros o serenos” a los que bajo un eufemismo se le ha colocado el nombre de “Auxiliares de Policía Escolar”.



“Los que son policías digamos institucionales, que son policías reales, son 1,400 policías. De ellos, hay 850 que tienen rangos de policías y otros quinientos y tantos auxiliares de policías. O sea, personas que fueron entrenadas por la Policía, pero que no son formalmente policías, que son civiles, pero también tienen una designación en la Policía y otra designación aquí (en el Ministerio de Educación). Los demás son los porteros, serenos, que están en los centros y tienen ese eufemismo de Auxiliares de Policías que tienen una función de protección en los centros porque en realidad, un portero, trata de cuidar el espacio y probablemente la persona se siente más conforme con su puesto si se le llama policía escolar que portero, pero es un eufemismo realmente porque tiene las funciones de portero e igual ayuda a controlar y a vigilar el espacio, pero no tienen ningún entrenamiento militar”, manifestó el ministro.



Antes de que Ángel Hernández reconociera la necesidad de más vigilancia policial en las escuelas y liceos del país, este señaló, en cambio, que aunque son preocupantes y nunca deben ocurrir, son aislados y ocurren de manera mínima.



“En sentido general, en el sistema educativo la violencia es baja, muy baja. Apenas afecta a un 1 % de la población escolar y eso pudiéramos decir que todavía la escuela dominicana es segura. Obvio, que hay que seguir trabajando para fortalecer como cultura, no como situación ocasional, sino como cultura fortalecer la paz”, apuntó.



De acuerdo con el informe del Reporte Especial que se transmite los domingos en la noche por CDN, canal 37, para la seguridad de la comunidad estudiantil y docente se destinan mensualmente 163 millones 396 mil 162 pesos mensuales, que equivalen a mil 960 millones 753 mil 944 pesos, que sería casi el 1 % del presupuesto del 4 % que se destina para Educación.



Casos violentos 2022 y 2023



El Reporte Especial mostró varios casos de violencia en las escuelas ocurridos entre 2022 y 2023. Entre ellos citó el suceso ocurrido el pasado 7 de febrero en Puerto Plata, donde un estudiante hirió a una estudiante con una cortadura en el rostro realizada con una navaja luego de estas haber tenido una discusión. A la joven víctima le aplicaron 25 puntos de sutura, debido a que la herida que recibió con el arma blanca iba desde la sien hasta la boca. El episodio se produjo en las afueras del Centro Educativo Madre Teresa de Calcuta.



También recordó el hecho del 11 de diciembre de 2022 cuando un adolescente de 15 años apuñaló a su compañero de 17 años en la región lumbar en la Escuela Gregoria Urbano Gilbert de San Pedro de Macorís. De acuerdo con el informe oficial de la Policía, el agresor hirió a su compañero con un arma tipo puñal de las denominadas “banderitas” de unas siete pulgadas de largo.