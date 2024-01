Santiago, R.D.- La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró este sábado su Ceremonia de Graduación número 109 del campus Santiago, entregando a la sociedad 660 profesionales, logrando sumar 98,059 egresados en 61 años de historia de esta academia.

De los graduandos en esta ceremonia, la primera a la que asiste monseñor Héctor Rafael Rodríguez como arzobispo metropolitano de Santiago y Gran Canciller de PUCMM, 480 (73%) son nuevos profesionales de grado y 180 (27%) corresponden a títulos de postgrado, incluyendo tres doctores en Historia del Caribe. Con 56% y 370 graduandas, las mujeres siguen siendo mayoría en esta graduación, así ha ocurrido en los últimos 15 años. La cifra de hombres corresponde a 290, para un 44%.

El reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector de la PUCMM, destacó en su discurso los esfuerzos de la universidad por mantener la excelencia académica. Subrayó, además, un logro notable: el incremento del 10% en la matrícula estudiantil durante el cuatrimestre de enero a abril, marcando así un crecimiento histórico en la universidad para este periodo.

“El camino fue y seguirá siendo difícil y cuesta arriba. Nadie les dijo que sería fácil, a pesar de ello, no abandones tus sueños y metas que te has forjado, que te han conducido hasta aquí y seguirán siendo el motor inspirador que te llevarán a sobreponerte y levantarte una y otra vez”, dijo el rector a los graduandos.

También les explicó detrás de los grandes seres humanos y los grandes proyectos, “hay una persona perseverante, trabajadora y con una gran resiliencia que le lleva a sobreponerse. Si el talento es determinante, mucho más lo seguirán siendo la disciplina”, puntualizó el rector.

Para esta ceremonia, la oradora invitada fue la doctora nefróloga Eliana Diná Batlle, presidenta de la Unidad de Hemodiálisis y del programa de trasplante renal vivo y cadavérico, del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), y quien en su discurso hizo referencia a la condición de nativos digitales de los graduandos.

Estén atentos, dijo, “que la inteligencia artificial no sustituya la suya y que la virtualidad no cree un abismo entre ustedes y su mundo. No dejen de estrecharse las manos y de ponerla en el hombro del amigo”.

“El tiempo de todos es limitado, sean dueños de sus vidas, sean dueños de sus sueños, coleccionen momentos en la intimidad de su ser y no malgasten su tiempo. No se dejen atrapar por las redes y esperar la aprobación del mundo, no permitan que el ruido de las opiniones de los demás ahogue su llama interna y, lo más importante, tengan el coraje de seguir su intuición y su corazón”, les exhortó.

En nombre de los profesionales, la graduada de honor de la carrera de Comunicación y Artes Cinematográficas, Laura Lucía Matías Cruz, le pidió sus compañeros no dejar pasar el tiempo sin mostrar gratitud por quienes estuvieron ahí y pusieron su granito de arena para cumplir este sueño. “Nunca está de más honrar a los que nos honraron primero”, expresó.

“Si algo aprendimos desde temprano es que las cosas, muchas veces no salen como pensamos… Estos obstáculos te retan a buscar una solución fuera de tu zona de confort; a pensar fuera de la caja o a darte cuenta de que, tal vez, quieres un sueño nuevo y diferente al que tenías. Lo importante es hacer que nuestros dones crezcan, pero utilizarlos siempre para que sean de bendición”, dijo la graduada, en un discurso cargado de gratitud.

“Agradecemos a nuestros padres y tutores que nos apoyaron desde antes de nuestro primer día de clases. Gracias por sus palabras de ánimo y por el consejo sabio cuando uno más lo necesitaba. Gracias por proveer, no solo lo material, sino también los abrazos de consuelo y los chistes que animan el espíritu”, dijo.

Entre los programas de doble titulación alzaron sus títulos los egresados de las maestrías en Diseño Arquitectónico concentración: Arquitectura de Alojamientos Turísticos, y la de concentración en Arquitectura de Interiores, con la Universidad de La Coruña (UDC) de España. También por la Escuela de Administración de Empresas (EAE), del programa de maestría en Dirección de Comunicación Corporativa; y la maestría en Psicología Clínica Infantil y Adolescente, en colaboración con la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

En esta graduación salen los primeros profesionales de las maestrías virtuales en Criminología; Derecho Constitucional y Garantía de Derechos Fundamentales, y maestría en Dirección Ejecutiva de Gestión Humana.