Una de las prioridades del presidente Luis Abinader es impulsar la educación en todos los niveles de enseñanza, pero es un proyecto que parece imposible por la falta de espacio para que niños y adolescentes puedan asistir a las escuelas.



La situación es frecuente en La Guáyiga, donde muchos infantes perdieron el pasado periodo lectivo por el déficit de salones de clase en los centros educativos de la comunidad y porque sus padres no contaban con los recursos para pagar un colegio, lo que para los lugareños fue lamentable porque están a la espera de un nuevo plantel escolar que se construye desde el año 2014.



Se trata de la escuela Guáyiga I ubicada en el sector Los Palmares, que pese a que se encuentra en un 70 por ciento de construcción, el Estado no ha destinado los fondos para completar la edificación.



Así lo informó el ingeniero Rolando Santana, quien destacó que los trabajos no están fluyendo de la manera correcta porque no cuentan con el dinero para terminar el recinto.



“Estamos dando la terminación del pañete, trabajando en detalles de plomería y contabilizando los pisos y las losas que quedan de algunos módulos para proceder a su colocación”, expresó a este medio el profesional de la ingeniería, quien es el representante del contratista de la obra, Ramón Núñez Valoy.



Detalló que la escuela tendrá capacidad para 1,300 estudiantes y contará con canchas y graderías deportivas, comedor, laboratorio de informática y un área de educación inicial.



Padres desesperados



“La educación es número uno y sin educación el país no avanza”, así pidió la intervención del presidente y del Ministerio de Educación (Minerd) la señora Fernanda Veloz, quien destacó que el centro educativo es el futuro de los niños de la demarcación.



La comunitaria manifestó que las escuelas de La Guáyiga están abarrotadas y muchos estudiantes se están quedando fuera del año escolar que inicia el próximo 19 de septiembre, como una niña de cinco y otra de siete años de edad; ambas hijas de Cristopher Contreras, quienes no podrán estudiar porque no hay cupos en los centro educativo de la demarcación.



El joven es padre de cuatro niños y solo pudo inscribir a dos en una escuela que está a unos tres kilómetros de donde reside.



“Tengo que pagar diariamente a un motorista porque no tengo vehículo, teniendo una escuela que le falta mínima cosa pero a esta comunidad la han desamparado”, deploró.



Otro de los que tuvo que buscar opciones fuera de la zona fue Joel Ruiz, que luego de recorrer varias escuelas pudo conseguir un cupo para su hijo que cursará el primer año de clases, pero clamó a las autoridades que terminen el centro en el menor tiempo posible.

Una escuela en precarias condiciones

Se espera que los estudiantes y maestros de la escuela Josefa Colón sean trasladados a las instalaciones de la que está en construcción. Mientras eso sucede, el centro educativo techado con zinc y que tiene poco espacio continuará dando clases a cerca de 600 alumnos en condiciones precarias. Los cursos son bastante pequeños y el área de recreo es muy reducida para que los niños puedan compartir y jugar después de clases. El plantel fue construido en el año 1972 por iniciativa de los residentes del lugar.

Opiniones