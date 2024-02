Efemérides de hoy 23 de febrero en República Dominicana y el mundo

¿Qué se celebra el 23 de febrero? El 23 de febrero es el día número 54.º del año calendario gregoriano. Quedan 311 días para terminar el año.

A continuación te presentamos una lista de efemérides y eventos que ocurrieron un día como hoy.

La biblia de Guternberg

-1455: según algunas fuentes, en esta fecha se termina la primera impresión de La Biblia de Gutenberg. A partir de aquí, el nuevo invento de la imprenta se extendió rápidamente desde el valle del Rin a toda Europa. Los empleados de Johannes Gutenberg se encargaron de enseñar a otros artesanos europeos, que estaban dispuestos a aprender el novedoso oficio de impresor.

Nace el «padre» del Mago de Oz

-1889: nace Victor Fleming, cineasta estadounidense recordado como uno de los más influyentes del séptimo arte gracias a obras como The Wizard of Oz o Gone with the Wind.

Génesis de la Revolución Rusa

-1917: inician manifestaciones en San Petersburgo (Rusia), las cuales son el inicio de la revolución de febrero, fin del Imperio Ruso. Un año después, se funda el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos.

Se gesta el derrocamiento de HOracio Vásquez

1930.- Se inicia en Santiago un movimiento encabezado por el licenciado Rafael Estrella Ureña y otros políticos, con el respaldo del general Rafael Trujillo, encaminado al derrocamiento del Presidente Horacio Vásquez.

Inauguran el Perla Antillana

-1944: Es inaugurado el Hipódromo Perla Antillana en la conmemoración del centenario de la Independencia. Obra a cargo de los ingenieros Alfredo González, Bienvenido Martínez Brea, José A. Caro y Guillermo González por órdenes del Rafael Leónidas Trujillo, con un presupuesto de RD$5.0 millones.

La foto de Iwo Jima

-1945: marines estadounidenses izan la bandera de Estados Unidos en la cima del monte Suribachi, en Iwo Jima. El instante fue inmortalizado por el fotógrafo Joe Rosenthall, obteniendo el Premio Pulitzer y sirviendo de inspiración para la posterior escultura Marine Corps War Memorial.

Nace Residente

-1978: nace René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, cantante y compositor puertorriqueño.

«Nace» Dolly, la primera oveja clónica

-1997: científicos escoceses anuncian que han logrado desarrollar una oveja clónica a la que dan el nombre de Dolly. La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta el 5 de julio de 1996. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo (Escocia), Ian Wilmut y Keith Campbell. Su nacimiento no fue anunciado hasta siete meses después, el 23 de febrero de 1997.

Secuestran a Ingrid Betancourt

-2002: Íngrid Betancourt es secuestrada por las FARC durante un mitin y permanecería secuestrada durante 2.323 días.

El Trabucazo 2020

-2020: Cientos de manifestantes participan una protesta en «defensa de la Constitución» convocada por 14 partidos de la oposición, una semana después de la suspensión de las elecciones municipales.