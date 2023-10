El destacado político Félix Ramón Jiménez (Felucho) reveló que en los próximos días procederá a demandar penalmente al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, por daños y perjuicio contra su persona y sus intereses, así como por desacato a sentencias de altos tribunales de la República Dominicana.



El conflicto entre el funcionario municipal y el connotado empresario comenzó a finales de 2021 y principio del 2022, cuando el cabildo detuvo la construcción de una verja perimetral en un terreno, ubicado en el municipio Santo Domingo Este, propiedad de la compañía Gestiones de Ventas Inmobiliarias F.J. representada por Felucho Jiménez.



En respuesta, la empresa desarrolladora Gevisa, posesión del exministro de Turismo, presentó una acción de amparo ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), en la que solicitaba que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este suspenda “sus actuaciones arbitrarias” de detener la construcción de una verja perimetral en el terreno de 4,800 metros cuadrados, con la designación catastral 401464099273 .



Tras el conocimiento, el referido tribunal falló a favor de la compañía, el 13 de junio de 2022. La sentencia 0030-03-2022-SSEN-00259 acogió la acción de amparo por considerar que “el Ayuntamiento de Santo Domingo Este estaba vulnerando el derecho de propiedad de los accionantes”.



No conforme con la decisión, el ayuntamiento introdujo ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión, que lejos de darle ganancia de causa, ratificó la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo, en favor de Felucho.



Ante el incumplimiento de estas sentencias, y al persistir el bloqueo que impide la construcción de una verja en una parcela de su propiedad, en entrevista exclusiva para elCaribe, Felucho Jiménez envía un ultimátum al alcalde y le da un plazo de una semana para acatar la decisión judicial.



“Se trata de un caso personal, hay un ensañamiento personal del alcalde Manuel Jiménez contra mí que soy el propietario de esa compañía, que a su vez es la propietaria de ese terreno, solo eso puede explicar que habiendo tres sentencias, las ignore, solo eso puede explicar que habiendo una decisión de su propia Oficina de Planeamiento Urbano, la viole también”, expresó Felucho Jiménez.



“Ellos (el ayuntamiento) interpretan que hay una ilegalidad, que había un dolo, como si hubiese sido un título obtenido fraudulentamente, que el ayuntamiento no había dado la aprobación de las áreas verdes y de esas urbanizaciones y cuando demando al ayuntamiento llevo todas las pruebas de todas las resoluciones”, precisó el exfuncionario.



En sus argumentos, evocados en la solicitud de revisión de la sentencia, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este explica que cuando el cabildo “revisa los planos, se da cuenta de que fueron cambiados, es decir hubo una modificación en los planos, esos permisos que fueron otorgados en 2017, pero ahora en 2020 fueron modificados”.



En sus alegatos, los abogados del ASDE, refirieron que “el ayuntamiento no es que no le quiere dar el permiso, sino que no se ha determinado por la comisión de agrimensores formadas por ambas partes, y todavía no ha rendido el informe pactado por ambas partes”.



En su pedido, la entidad edilicia agrega que existe un acto de donación, “es decir que el ayuntamiento es copropietario de los terrenos mencionados y como ya hacemos reiteración, no existe apropiación de los terrenos, sino que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este interviene como regulador de las áreas verdes en virtud de la Ley 176-07, que lo faculta en ese sentido”.



Al respecto, en la entrevista cedida a este medio, Felucho Jiménez le recuerda al alcalde del partido oficialista que “las diferentes urbanizaciones que responden al nombre Brisa Oriental, todas desarrolladas por mí, le dieron al ayuntamiento, le cedieron todos los derechos sobre los diferentes terrenos que ocupaban y deben ocupar el área verde de esas organizaciones y esto figura en el acto judicial que nosotros le mandamos al ayuntamiento”. A juicio del expresidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, el alcalde Manuel Jiménez “es una persecución personal que tiene contra mí y mis intereses, sin yo haberle hecho absolutamente nada, porque al día de hoy nunca en mi vida, yo ni he pellizcado a Manuel Jiménez, ¿se debe esto a un aspecto político?”.



Incumplimiento saldría caro a Manuel Jiménez



En la sentencia, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo fija un astreinte de RD$5,000 diarios en contra del ayuntamiento computados a partir de la notificación de la decisión por cada día de retardo del cumplimento de esta. “Esos astreintes van por más de dos millones de pesos que tiene que pagar el ayuntamiento por una mala decisión y por un asunto personal del alcalde, porque el Departamento de Planeamiento Urbano ya había dado el permiso. Y si institucionalmente el órgano del ayuntamiento que le corresponde dar eso, lo da, y el alcalde decide desconocerlo, no es que se está solo desconociendo los tribunales, las sentencias, ya no es que se está desconociendo la ley de organización municipal y de la territorialidad, no es que está desconociendo el derecho de propiedad, incluso desconoce y atropella una decisión de su propia Oficina de Planeamiento Urbano”, sostuvo Felucho. Este impedido, según dijo, lo ha privado de hacer negocios con el solar, en detrimento de la metas institucionales de su compañía. Aseguró que los tres síndicos que antecedieron a Jiménez, en su momento, ratificaron el derecho legítimo que tiene Gevisa sobre el referido terreno.