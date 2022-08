Pekín. El Ministerio de Defensa de China anunció una serie de “maniobras militares dirigidas” para “responder” a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a Taiwán, informó el diario oficialista Global Times.



La cartera de Defensa explicó que dichas operaciones tienen como objetivo “defender decididamente la soberanía nacional y la integridad territorial” de China.



Por su parte, el Teatro de Operaciones del Este del Ejército Popular de Liberación (Ejército chino), citado por el mismo rotativo, notificó la organización de maniobras militares tanto marítimas como aéreas en el norte, suroeste y sureste de Taiwán que comenzarán en la noche de este martes.



Asimismo, la agencia oficial de noticias Xinhua anunció “importantes” ejercicios militares de las fuerzas chinas que en este caso se prolongarán desde jueves hasta el domingo en cinco áreas que rodean la isla de Taiwán. Las maniobras, informó Xinhua, comprenderán prácticas con fuego real e incluirán el cierre del espacio marítimo y aéreo en dichas zonas.



Condena enérgica



Por su parte, en un comunicado publicado pocos minutos después de la llegada de Pelosi a Taiwán, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China presentó su “condena enérgica” y acusó a Estados Unidos de “socavar la soberanía y la integridad territorial de China” y de “desestabilizar el estrecho de Taiwán”.



China ha presentado “protestas fuertes y solemnes” a Estados Unidos, explicó el anuncio.



La Cancillería china interpretó que, con la visita de Pelosi, Estados Unidos rompe su compromiso de limitar a “relaciones no oficiales” sus contactos con Taiwán y reiteró que China “siempre se ha opuesto a que congresistas estadounidenses visiten Taiwán”, acciones que, según Pekín, “el ejecutivo estadounidense tiene la responsabilidad de impedir”.



Como ya advirtiese el presidente chino, Xi Jinping, a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la conversación que mantuvieron la semana pasada, la Cancillería avisó: “Los que juegan con fuego se acaban quemando”.



“La visita de Pelosi, en cualquier forma, es una gran provocación política”, zanjó el comunicado.

Apoyo a la democracia



Pelosi llegó este martes a Taipéi tras un vuelo de unas siete horas desde Kuala Lumpur, en Malasia, y durante el cual evitó cruzar las aguas del Mar de China Meridional.



Ni Pelosi ni el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán habían confirmado si la gira que la funcionaria lleva a cabo por Asia incluiría una visita a Taiwán, posibilidad adelantada por medios estadounidenses y taiwaneses.



A su llegada, declaró en su cuenta de Twitter que su visita “honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con el apoyo de la vibrante democracia taiwanesa”.



Pelosi explicó en una columna de opinión que su visita a Taiwán sirve para “apoyar” la democracia de la isla ante las “amenazas” que sufre por parte de China.



“Al viajar a Taiwán, honramos nuestro compromiso con la democracia y reafirmamos que las libertades de Taiwán y de todas las democracias deben respetarse”, afirmó en un artículo publicado por el The Washington Post tras llegar a la isla.



En su columna de opinión, la líder de la Cámara Baja defendió que Estados Unidos debe “apoyar a Taiwán”, a la que tildó como una “democracia vibrante y robusta” que “está bajo amenaza”.



Criticó que en los últimos años “Pekín ha intensificado de forma dramática la tensión con Taiwán”, con el aumento de operaciones aéreas en la zona, ataques cibernéticos contra agencias taiwanesas e intimidaciones contra países que cooperan con la isla.



“Ante la agresión del Partido Comunista Chino, la visita de nuestra delegación del Congreso debe verse como una declaración inequívoca de que Estados Unidos apoya a Taiwán, nuestro socio democrático, mientras defiende su libertad”, dijo.



No obstante, Pelosi reiteró que su viaje “de ninguna manera contradice” la posición de Estados Unidos sobre Taiwán, que desde 1979 apoya la política de “una sola China” y se opone a la independencia de la isla.



Subrayó que “la solidaridad de Estados Unidos con Taiwán es más importante hoy que nunca”, no solo por los 23 millones de habitantes de la isla, sino también para “los otros millones de oprimidos” que hay en China.

Bienvenida de altura en Taiwán a Pelosi

En Taiwán muchos celebraron la presencia de la representante estadounidense y el rascacielos más alto de Taipéi, el Taipei 101, se iluminó con mensajes como “Bienvenida a Taiwán” y “Protejamos juntos el orden internacional”. Legisladores y representantes políticos de distinto signo de la isla manifestaron su satisfacción por la visita, que según Lo Chih-cheng, del gobernante Partido Progresista Democrático (PPD), “aumentará la fe de Taiwán en el compromiso de Estados Unidos con su seguridad”. Liu Tsai-wei, portavoz del principal partido de la oposición, el Kuomintang, dijo que su partido da la bienvenida “a todos los invitados internacionales amistosos con Taiwán”.

Estados Unidos dice que está “preparado”

Estados Unidos dijo que está “preparado” para la respuesta que tenga China. “Estados Unidos no busca ni quiere una crisis. “Estamos preparados para gestionar lo que Pekín decida hacer”, dijo el coordinador de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Kirby. Aseguró que las advertencias de Pekín durante están “en la línea” de lo anticipado, y defendió que “no hay ninguna razón” por la que el Gobierno chino use este viaje como “pretexto para aumentar su actividad militar” en la región.