NUEVA YORK.- Decenas de dominicanos en el Alto Manhattan asistieron el pasado fin de semana a la conferencia “Como le benefician o perjudican los impuestos en Estados Unidos”, que dictó el experto en el sistema financiero norteamericano, Héctor Ramírez.



Debido al alto interés de los temas a tratar, varias instituciones apoyaron la actividad para que los dominicanos conozcan de los nuevos cambios que ha implementado el Servicio de Impuestos Internos (IRS), cuya temporada inicia el próximo 29 de enero.

Ramírez expuso con lujo de detalles sobre los temas: ¿Si tengo bienes en RD, y soy residente de los EUA debo incluir esos bienes en mi declaración de Impuestos? ¿Como me puede afectar no reportar cuentas bancarias que tengo en RD o en otro país fuera de EUA? ¿Si recibo algún dinero o pagos por algún servicio o propiedad que tengo fuera de EUA, debo incluirlo en mi planilla de Impuestos?

Asimismo, ¿Si no soy residente de los EUA, y no tengo un número de seguro social, pero hago negocio en esa nación debo hacer alguna declaración de impuestos? ¿Hay algún acuerdo entre RD y los EUA en materia impositiva para eliminar o disminuir, si aplica el pagar impuestos en ambos países?

Además, Ramírez explicó una serie de cambios en la ley federal de impuestos, como el aumento en los umbrales de ingresos de 5.4% para el 2024, para paliar los efectos de la inflación.



Otro cambio que llamó la atención entre comerciantes presentes, fue el relativo a la “Transparency Act” (Ley de la Transparencia), aprobada en el congreso en el 2021, pero entra en efecto a partir de este enero.



La misma se refiere al requerimiento federal de que empresas creadas en los EUA o extranjera que quieran hacer negocios en USA, sus dueños u otra persona, que tenga un control de 25% o más en las decisiones de la empresa, deben registrarse en el Sistema de Persecución de Crímenes y Delitos Financieros (Financial & Crime Enforcement Network -FINCEN-).

De no cumplir, el mismo será aplicado en diferentes fechas y se impondrían multas de $500 dólares diarios hasta llegar a los $10,000.

También explicó las diferentes estrategias de cómo reducir legalmente el pago de los impuestos por medio de las Deducciones Fiscales y Créditos Fiscales.

Otro tema tratado fue el de los planes de jubilación conocido como 401(k) e IRA, y del ahorro a través de la cuenta 529 que pueden hacer los padres para asegurar la educación superior de sus hijos. Los asistentes hicieron múltiples preguntas, obteniendo respuestas claras y en lenguaje llano.



Ramírez, quien lleva décadas asesorando empresas y llenando taxes en la Gran Manzana, después de la pandemia del Covid-19 ofrece sus servicios de manera virtual: [email protected], con teléfono 347-791-4393.



La disertación se llevó a cabo en la Iglesia Reina de los Mártires, ubicada en el 81 de la calle Arden, entre las avenidas Sherman y Broadway, y apoyada por la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), Bodega Group & Small Business.



Asimismo, Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), Signs Factory Corp, las bases de taxis Kennedy Inc. y Prestige Car Service, y los programas TV La Verdad Hablada y “Levántate NY”, entre otras organizaciones.