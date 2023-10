Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU fracasó de nuevo en sus intentos de frenar la guerra en Gaza, y sus miembros fueron incapaces de aprobar una resolución de Estados Unidos, que pedía establecer “pausas humanitarias”, y otra de Rusia, que exigía un alto el fuego inmediato.



Son, respectivamente, el tercer y cuarto intento fallido que lleva a cabo el Consejo de Seguridad, lo que muestra la profundidad del enfrentamiento dentro del consejo, dividido entre Rusia y China, por un lado, y Estados Unidos, por otro, y que tiene maniatado al máximo órgano de Naciones Unidas.



La resolución de Estados Unidos llevaba varios días circulando entre los miembros, y EE.UU. había accedido a algunas enmiendas para que no estuviera tan escorado en favor de Israel, pero a la hora del voto se opusieron Rusia y China (ambas con derecho de veto) y Emiratos Árabes Unidos.



Votaron a favor diez miembros, mientras que Brasil y Mozambique se abstuvieron.



La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, había definido en sus palabras introductorias el día de hoy como “un test para todos nosotros, para la comunidad internacional y el mismo consejo”, test que ahora parece fracasado ante la incapacidad del organismo de sacar adelante un mínimo texto de consenso.



El embajador chino, Zhang Jun, objetó que el texto de EE.UU. no llamara a parar “el uso de fuerza indiscriminado y asimétrico” por parte de Israel, y que supusiera “una aplicación tan selectiva de la legalidad internacional y los dobles raseros, que solo empujan a más civiles a la muerte”.



Zhang lamentó qu el texto no llamara específicamente a un cese de hostilidades. “El alto el fuego no es un término diplomático, significa vida o muerte de muchos civiles”, expresó.

Condena desplazamiento de población en Gaza

Las advertencias formuladas por las autoridades israelíes a la población del norte de Gaza, alrededor de 1.1 millones de personas, para que abandone la zona y se desplacen hacia el sur ante la operación terrestre del Ejército contra el grupo islamista palestino Hamás podrían ser consideradas como un crimen de guerra, afirmó este miércoles Amnistía Internacional (AI).