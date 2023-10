Guatemala cumple 12 días de protestas con 90 carreteras bloqueadas exigiendo renuncia fiscal general

Ciudad de Guatemala, 13 oct (EFE).- Guatemala cumple este viernes 12 días consecutivos de protesta para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, con unas 90 carreteras bloqueadas a nivel nacional.



Aunque las tomas de carreteras persisten en la mayoría de rutas del oeste y norte del territorio, algunas de las arterias principales de la capital guatemalteca fueron liberadas este viernes, de acuerdo con reportes de las autoridades de vialidad.



Las salidas de la Ciudad de Guatemala que fueron liberadas, después de 4 días de estar bloqueadas, fueron la que conduce rumbo a El Salvador (sureste) y la ruta hacia el océano Atlántico (noreste).



Las autoridades indígenas y ciudadanos que han mantenido paralizado el país toda la semana exigen que Porras dimita de su cargo, acusada de intentar revertir los resultados electorales del país centroamericano del pasado 20 de agosto, donde resultó electo el progresista Bernardo Arévalo de León.



Los puntos más fuertes de manifestación persisten a lo largo de la carretera interamericana que conecta todo el oeste del país y también el plantón frente a la sede central de la Fiscalía, en la capital, donde autoridades indígenas han pernoctado durante más de una semana.



Al mediodía de este viernes, un grupo de danzantes mayas cakchiqueles, del noroeste de Guatemala, encabezó con bailes ceremoniales una marcha de 200 manifestantes hasta la Fiscalía.



Aún no existe una salida a los bloqueos y manifestaciones indefinidas, debido a que este jueves las autoridades indígenas y el presidente, Alejandro Giammattei, no lograron encontrar acuerdos tras una reunión en la casa presidencial, donde los manifestantes plantearon sus exigencias al mandatario.



El 1 de septiembre, Arévalo de León acusó a Porras Argueta de llevar a cabo un «golpe de Estado» en su contra para evitar su investidura en enero de 2024.



La fiscal general y jefa del Ministerio Público no contempla renunciar, según los últimos pronunciamientos de la entidad que dirige. EFE