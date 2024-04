Puerto Príncipe. La ceremonia de instalación del Consejo Presidencial de Transición de Haití tendrá lugar este jueves, en la Villa d’Accueil, en la zona de Bourdon, a las afueras de Puerto Príncipe, y no en el Palacio Nacional, una semana después de que el diario oficial haitiano Le Moniteur publicara el nombramiento de los miembros de esta institución.



La elección del lugar para la instalación oficial del órgano de transición se decidió después de que las evaluaciones realizadas por el consejo mostraran que el Palacio Nacional no es adecuado para acoger la ceremonia, pero, en cualquier caso, la celebración del evento dependerá de que se pueda garantizar la seguridad.



Desde hace varias semanas se producen violentos enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional de Haití (PHN) y bandas armadas pertenecientes a la coalición armada denominada “Vivir Juntos”, decididas a hacerse con el control del Palacio Nacional.



Tras varias semanas de negociaciones, el 12 de abril se logró formar el Consejo de Transición encargado de organizar la celebración de elecciones y la formación de un nuevo Gobierno.



La instalación de esta entidad es el primer paso para crear nuevas instituciones que contribuyan a superar la crisis que sufre Haití, al menos a nivel institucional, pero por el momento no se ha conseguido reducir los niveles de violencia que ejercen las bandas, a la espera de la llegada de la misión multinacional autorizada por la ONU, que todavía no ve la luz por la falta de financiación internacional.



Las bandas armadas, además de aterrorizar a barrios enteros de civiles, han atacado en las últimas semanas infraestructuras públicas como comisarías de policía, la universidad, templos y el aeropuerto de Puerto Príncipe, hasta ahora en sus manos y cerrado al tráfico.



Mientras la intervención se materializa, las pandillas incrementan su nivel de violencia, al punto de que el primer trimestre de 2024 ha sido el más sangriento en el país desde 2022, que fue cuando empezó la peor ola de delincuencia y criminalidad en los últimos años.



La violencia desplaza diariamente a 600 niños y adolescentes



Una media de 600 niños y adolescentes huyen diariamente de Puerto Príncipe desde mediados de marzo por la violencia de las bandas armadas, una cifra que se prevé que aumente por los continuos ataques de estos grupos, señaló ela ONG Save the Children.



“Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a un infierno tratando de escapar de las zonas urbanas controladas por las pandillas, ya que están arriesgando sus vidas todos los días y presenciando cosas que nadie debería presenciar: intensos tiroteos, cadáveres, violaciones y reclutamiento forzado por parte de grupos armados”, señaló la directora de la OMG en Haití, Chantal Sylvie Imbeault.



Además, afirmó que la violencia se sigue intensificando y que muchos de los desplazados ya habían abandonado sus hogares anteriormente, lo que imposibilita una estabilidad.



Durante las próximas semanas tendrán que hacer frente a otro problema, que es la llegada de la estación lluviosa a Haití, de forma que los menores que se encuentran en campamentos, hacinados, tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea o el cólera. Con respecto a la hambruna, Save the Children señala que “la falta de acceso a alimentos alcanza niveles sin precedentes” porque una de cada cinco familias de Puerto Príncipe está en riesgo de hambre y la canasta básica de alimentos subió un 21%.

722 estadounidenses ya han sido evacuados

Miami. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que un total de 722 estadounidenses han sido ya evacuados con éxito de Haití en diferentes vuelos a este estado sureño, mientras la nación caribeña continúa sumida en una espiral de violencia de pandillas.



Desde el primer vuelo de rescate coordinado por la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, en inglés) el pasado 20 de marzo, Florida ha evacuado a residentes de este estado “en medio de desafíos”, dijo en un comunicado DeSantis.



El gobernador republicano además criticó “la falta de cooperación” por parte del Gobierno federal” en estas operaciones.



FDEM garantiza a todos los evacuados el acceso a recursos que incluye, entre otros, alimentos, agua, tratamiento médico y transporte a casa, desde el momento de su evacuación de Haití. Esta es la segunda vez en que la FDEM evacúa a estadounidenses de crisis en el extranjero. En octubre pasado, Florida se embarcó en una misión para traer a casa a los estadounidenses que no pudieron salir de Israel tras el ataque de Hamás.



La impunidad frente a la violencia en Haití es “casi absoluta” y ha llevado a miles de personas a convertirse en desplazados internos.