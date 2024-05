Londres. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, consideró que Rusia supone una “amenaza existencial” para Europa porque, si tiene éxito, el presidente ruso, Vladímir Putin, no se detendrá en Ucrania.



Borrell pronunció un discurso en Saint Antony’s College de la Universidad inglesa de Oxford sobre la situación geopolítica mundial y en particular sobre los dos conflictos armados de los que es testigo el mundo, Ucrania y Oriente Medio.



En su intervención, titulada “Europa afronta dos guerras”, el jefe de la diplomacia comunitaria insistió en la amenaza que representa el presidente de Rusia e hizo hincapié en que cada vez son más las voces que advierten de las consecuencias globales de una victoria rusa.



En ese sentido, puso el ejemplo del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha llegado a la conclusión de la amenaza a pesar de que había advertido en un principio de que no había que humillar a Rusia.



El presidente ruso ve a todo Occidente como su adversario, y lo repite en la televisión estatal rusa, agregó Borrell, que consideró que los europeos no estaban preparados para la dureza del mundo ante la cual finalmente se han despertado.



Pero como ha señalado Ivan Krastev (politólogo búlgaro), citó Borrell, “una cosa es despertarse y otra encontrar fuerzas para levantarse de la cama”, en referencia a la guerra en Ucrania.



“En algunos casos todavía estamos en la cama”, agregó el alto representante para recalcar la “gravedad del momento” actual. “Y después vino otra guerra”, con el ataque de la organización terrorista Hamás del 7 de octubre pasado en territorio israelí y la desproporcionada respuesta de Israel, puntualizó.



El jefe de la diplomacia comunitaria consideró que la tierra debe “ser compartida”, para que palestinos e israelíes vivan lado a lado.