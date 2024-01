Jorge Rodríguez a EEUU: "ahórrense el lapso, yanquis de mierda"

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, cargó contra el gobierno de EEUU, luego que este le advirtiera al venezolano tiene hasta abril para cumplir con los acuerdos firmados con la oposición antes de que Washington tome decisiones contundentes sobre las sanciones a Venezuela.

Desde el hemicilo del parlamento venezolano, Rodríguez descalificó a la opositora María Corina Machado. Asimismo, llamó a adelantar la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela tras convocar «a todos los sectores» el venidero 5 de febrero para establecer un cronograma.

«Ahórrense el lapso, yanquis de mierda», vociferó Rodríguez. «Ningún Estado puede involucrarse o inmiscuirse en los asuntos que le competen a otro Estado».

La respuesta de Jorge Rodríguez a EEUU

Respecto a sus rivales políticos, dijo que «en Venezuela hace rato que los apellidos dejaron de ser quienes toman las decisiones trascendentes en este país. En Venezuela ya no es el desierto de los apellidos quien toma las decisiones».

Rodríguez le envió un mensaje a la oposición venezolana. “Allá ellos si se quieren inscribir o no (su candidatura para las elecciones presidenciales) eso no es problema mío. Si se quieren inscribir, aquí están todas las garantías para quienes no hayan violado la Constitución”.

EEUU anuncia revisión de sanciones contra Venezuela

EEUU advirtió este lunes al gobierno de Nicolás Maduro que tiene hasta abril para cumplir con los acuerdos firmados con la oposición antes de que Washington tome decisiones contundentes sobre las sanciones a Venezuela.

«Tenemos opciones a nuestra disposición. No voy a avanzar ninguna de ellas en este momento. Pero ciertamente tenemos opciones con respecto a sanciones y ese tipo de cosas que podemos tomar. Tienen hasta abril», señaló en rueda de prensa John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

En abril termina el levantamiento temporal de varias sanciones de Estados Unidos al petróleo y el gas venezolano. Una medida que Washington adoptó después de que el gobierno venezolano y la oposición firmaran en Barbados varios acuerdos sobre las elecciones presenciales en Venezuela este 2024.

Kirby afirmó que, en los acuerdos, el gobierno venezolano «hizo algunos compromisos sobre partidos políticos de oposición, sobre elecciones libres y justas y lo que todo eso significaba. No han tomado esas acciones», por lo que deberán tomar “decisiones correctas” antes de abril.

La respuesta de EEUU surge luego que el TSJ venezolana confirmara la inhabilitación política a María Corina Machado

La respuesta de EEUU surge luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano confirmara el viernes la inhabilitación política por 15 años de María Corina Machado. En consecuencia, la oposición exigió la reversión de la decisión. Asimismo, denunció la violación de los acuerdos alcanzados en Barbados.

Machado, a quien ahora se le impide participar en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año y en cualquier otro proceso comicial hasta 2036, ganó las primarias opositoras del pasado 22 de octubre con el 92,35 % de los votos.