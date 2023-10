Washington, 2 oct (EFE).- La Casa Blanca reafirmó este lunes que la ayuda estadounidense a Ucrania se mantendrá «el tiempo necesario», pese a que la ley que el sábado amplió la financiación de la Administración para asuntos clave durante 45 días no incluyó un aumento de ese apoyo.

«Ese compromiso va a continuar. Vamos a seguir ayudando a Ucrania el tiempo necesario», dijo en su rueda de prensa la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre.

La resolución que evitó un cierre temporal de la Administración estadounidense a partir de la medianoche del sábado por falta de fondos dejó fuera la ayuda a Ucrania solicitada por el presidente, Joe Biden, que se elevaba a 24.000 millones de dólares.

El Senado había rebajado esos fondos a los 6.000 millones, aunque en su aprobación final, por 88 votos a favor y 9 en contra, esa prórroga no incluyó tampoco esa financiación.

Se espera ahora que la Cámara de Representantes someta a votación un proyecto de ley aparte con la ayuda a ese país para afrontar la invasión rusa.

«La actuación de los republicanos extremistas no ayuda. No nos ayuda con nuestros socios y aliados, pero vamos a continuar», dijo Jean-Pierre en referencia al apoyo estadounidense a Kiev, no sin subrayar que Washington todavía dispone de una cantidad suficiente para cubrir las necesidades urgentes ucranianas en el campo de batalla.

La portavoz recalcó que hay apoyo bipartidista en el Congreso para continuar la financiación a Ucrania y subrayó que eso es lo que se espera desde la Casa Blanca.

El veto a la ayuda a Ucrania en la resolución aprobada el sábado partió del ala más dura del Partido Republicano, que considera que se está entregando un cheque en blanco a ese país sin comprobar el uso que se da a esos fondos. EFE