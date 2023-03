La guerra urbana engrosa la lista de desplazados en Haití

Puerto Príncipe, (EFE).- Más de 1.500 personas, en su mayoría mujeres y niños, están en condiciones inhumanas en cuatro campos de desplazados situados en Poste Marchand, como consecuencia de la nueva ola de violencia que vive Haití a causa de la guerra entre bandas en la zona de Bel-air, en pleno corazón de Puerto Príncipe, a pocos metros del Palacio Nacional.

La conquista de nuevos territorios es el motivo de esta situación, que obliga a los habitantes a huir en masa de sus barrios, algunos de ellos considerados pacíficos, e instalarse en campamentos sin ningún servicio social básico.

Según la ONG Red Nacional de Defensa de derechos humanos (Rnddh), estos nuevos conflictos, que estallaron a finales de febrero, han causado más de 60 muertos y 50 desaparecidos, agravando la ya crítica situación que vive Haití en todos los órdenes.

Cientos de casas han sido incendiadas y la gente ha perdido sus bienes acumulados durante décadas.

«Perdí todo lo que tenía en la calle Tiremasse (Bel-air). Me quemaron la casa», cuenta a EFE Marie-Ange Jules, de 75 años, discapacitada y madre de 7 hijos.

En el campo de desplazados situado en Post-Marchand, no lejos de la principal plaza pública de Puerto Príncipe, Champ de Mars, a poca distancia de las zonas de conflicto, conviven adultos de todas las edades, algunos con discapacidades, niños e incluso recién nacidos.

Dicen sentirse olvidados por las autoridades, que no hacen nada por crear un clima de paz en los barrios populares.

Vienen de Bel-air, Delmas 24, Rue Tiremasse y Solino. Aquí, para no perder su sitio, los desplazados colocan sábanas en el suelo, para marcar su territorio.

Para alimentar a los desplazados, se recurre a personas de la diáspora, a artistas a los que los comités de jóvenes del barrio de Poste Marchand, creados para gestionar los campamentos espontáneos, piden ayuda.

Vestida completamente de blanco, Yvonne Pierre (seudónimo) está inconsolable. Se llevaron a su único hijo y lo mataron vivo cortándolo en pedazos el viernes 3 de marzo.

Pierre crió a su hijo «sola, sin padre. He gastado todo mi dinero en él. He pasado muchas calamidades y humillaciones para poder criarlo», dice esta angustiada mujer, cuya historia conocen todos en el refugio.

«Fueron los enfrentamientos los que me trajeron aquí. Perdí a mi hijo en los combates», comenta Géralda, de 67 años. No pudo continuar la entrevista. «Cada vez que hablo de ello, me vienen cosas a la cabeza», añade llorando.