La OEA aplaza una sesión sobre situación de Cuba

Washington. La Organización de Estados Americanos (OEA) aplazó ayer una sesión extraordinaria convocada para ayer miércoles, ante la objeción “inusual” de algunos de sus países miembros a discutir la situación en Cuba, cuyo Gobierno dio por “derrotada” una maniobra que, aseguró, se gestaba en el seno del organismo.

El llamado a analizar el panorama en el país caribeño después de las protestas del pasado 11 de julio reabrió un debate de larga data en torno a la isla, que, si bien no integra ese organismo desde 1962, sí ha sido un protagonista ausente de muchas de sus reuniones.

El presidente del Consejo Permanente de la OEA, Washington Abdala, informó en una carta remitida a las delegaciones integrantes del órgano con sede en Washington del aplazamiento de la reunión, para una fecha aún por definir, en respuesta a los “planteos al respecto por parte de algunos países”.

Abdala, quien es representante permanente de Uruguay, señaló como “particularmente inusual” que haya objeción a recibir informes técnicos elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como estaba previsto en la agenda de la sesión, aunque se abstuvo de precisar los países o delegaciones que se opusieron a ello.

Para ayer estaba pautada la intervención de la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola Noguera; del relator de la CIDH para Cuba, Édgar Stuardo Ralón Orellana, y del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, Pedro Vaca Villareal.

El funcionario uruguayo explicó que para esta sesión “no se propuso una declaración”, sino que los comisionados “informaran al respecto”.

“La práctica de rechazar ‘informes in voce’ (“de viva voz”) no debería tener cabida en esta organización”, se quejó Abdala en la misiva, y apuntó que la “asimetría en las miradas internacionales siempre es lesiva para el respeto de los derechos humanos”.

“No conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo. La realidad, tristemente, sigue su curso, no se esconde detrás de papeles, declaraciones o dilaciones”, puntualizó Abdala.