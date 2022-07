La salvaje fiesta en el metro de Nueva York: twerking, alcohol y piscinas

En Estados Unidos, un grupo de mujeres organizó una salvaje fiesta en el Metro de Nueva York. El descontrol estuvo lleno de chicas bailando twerking, pasajeros tomando alcohol y varios inflables.

A través de las redes sociales se hizo viral un video que muestra el extraño momento que se vivió en las instalaciones del transporte público de dicha ciudad estadounidense. El clip cuenta con más de 500 mil reproducciones.

El audiovisual de un minuto de duración inicia con unas cuantas mujeres en bikini lanzándose a un tobogán acuático deslizante, además de otras más bailando twerking dentro de una piscina inflable. Como era de esperarse, algunos pasajeros no dejaron pasar la oportunidad para tomar fotos y videos.

«Las tentadoras disfrutaron el resto de su viaje de placer haciendo rebotar sus traseros en las entrepiernas de los transeúntes masculinos y haciéndose twerk entre sí en una piscina inflable», escribió el diario New York Post sobre lo acontecido.

El alcohol también fue uno de los protagonistas. Las jóvenes repartieron tragos de licor a los transeúntes. Incluso, en la parte final del metraje se observa lo que parece ser un perro de peluche en tamaño real. Usuarios en redes sociales calificaron el hecho como «sucio» y «asqueroso».

«Sé que huele loco allí», «En serio, ¿qué le paso a los humanos?», «Pies descalzos y enanos haciendo twerking no es algo que quiera ver después de un rato» y «La Viruela del Mono va a prosperar» fueron algunos de los comentarios de los internautas.

🤦🏾‍♂️ NYC I wish we’d stop allowing these Niggas to have phones pic.twitter.com/d8CUBNgnDG