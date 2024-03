Washington. Las autoridades de EE.UU. suspendieron ancohe las labores de rescate de los seis desaparecidos en el derrumbe del puente de Baltimore (Maryland) al considerar que ya fallecieron tras 18 horas en el agua.



El comandante de la Guardia Costera Shannon Gilreath anunció en una rueda de prensa que a las 19:30 hora local (23:30 GMT) suspendieron la búsqueda de supervivientes.



“Basándonos en el tiempo que llevamos en la búsqueda, los extensos esfuerzos de búsqueda que hemos puesto y la temperatura del agua, no creemos que vayamos a encontrar aún vivo a ninguno de los individuos”, explicó.



Gilreath matizó, no obstante, que la Guardia Costera no abandonará el lugar y que sus tareas entran ahora en una nueva fase para encontrar los restos de las víctimas.



El jefe de la Policía de Maryland, Roland Butler, detalló que las condiciones de visibilidad y temperatura han empeorado con la caída de la noche y ello hace peligroso que los buzos puedan seguir con sus labores.



Durante la noche, habrá embarcaciones rastreando la zona y los buzos retomarán las inmersiones por la mañana, añadió Butler.



El accidente tuvo lugar hacia las 01:30 hora local (05:30 GMT), cuando el carguero Dali salió del puerto de Baltimore, chocó contra el puente Francis Scott Key y provocó su derrumbe.



Al menos ocho trabajadores que participaban en obras en el puente cayeron a las oscuras aguas del río, dos de las cuales fueron rescatadas con vida.



Antes de la colisión, la tripulación del portacontenedores lanzó un aviso de que iba a la deriva, lo que permitió a las autoridades cortar la circulación de vehículos en el puente y evitar una tragedia mayor. Entre las seis víctimas, hay dos guatemaltecos, de 26 y 35 años, originarios de San Luis (Petén) y de Camotán (Chiquimula).