Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que “quieren sembrar el fascismo” en la nación caribeña, mediante el uso de la “mentira, del odio y la violencia”, si bien no especificó a quiénes responsabiliza de estas acciones.



“Quieren sembrar el fascismo en nuestro país a través de la mentira, del odio y la violencia, un cóctel perverso y maquiavélico, pero nosotros no lo permitiremos”, dijo el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.



El jefe de Estado pidió a los ciudadanos mantenerse en alerta ante estos hechos, y reiteró que Venezuela seguirá su “camino de paz, solidaridad, amor, estabilidad, armonía, recuperación y crecimiento”.



La denuncia de Maduro se produce después de que la noche de este lunes, durante su programa semanal “Con Maduro +”, ofreciera “toda la protección” a políticos opositores víctimas de amenazas, y respaldara la investigación emprendida por la Fiscalía General en torno a la denuncia de la precandidata presidencial Delsa Solórzano, quien informó que recibió mensajes en donde aseguran que la asesinarán. Además, aseguró que el chavismo “jamás” ha usado la violencia, y reiteró que en su Gobierno son “gente de paz, gente de diálogo”.



No obstante, Maduro no se refirió a agresiones como la denunciada este martes por el comando de campaña del precandidato presidencial opositor Henrique Capriles, que aseguró que simpatizantes del chavismo “sabotearon” una actividad que el opositor tenía prevista en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Otros opositores, como María Corina Machado, también han sufrido agresiones -grabadas en video y publicadas por numerosos usuarios de redes sociales- durante sus recorridos por el país en busca de votos para las primarias antichavistas de 22 de octubre en las que elegirán al candidato que intentará derrotar al chavismo en las presidenciales de 2024.