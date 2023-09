Nueva York. Miles de activistas climáticos protestaron en Nueva York a lo largo del fin de semana y continuaron ayer para reivindicar el fin de los combustibles fósiles ante la próxima Cumbre de Ambición Climática, con un saldo de varias decenas de detenidos.



La manifestación más multitudinaria se produjo el domingo en la zona de Midtown, en Manhattan, cerca de la sede de Naciones Unidas, donde se celebra esta semana la Asamblea General de la ONU, y los asistentes lanzaron críticas directas al presidente estadounidense, Joe Biden, según informaron medios locales.



Cerca de 75,000 manifestantes, de todas las edades y convocados por cientos de organizaciones, acusaron a Biden de aprobar nuevos proyectos de petróleo y gas pese a los compromisos climáticos internacionales, tanto con sus gritos como con pancartas e ingeniosos disfraces, recogió el canal ABC7.



Este lunes, bajo una incesante lluvia, varios cientos de activistas volvieron a tomar las calles de la ciudad, esta vez en la zona de Wall Street, y bloquearon la entrada al edificio de la Reserva Federal, lo que condujo a un gran número de arrestos, indicó a través de X (antes Twitter) el grupo New York Communities for Change.



Esa organización, con fotos y videos, reportó que las autoridades habían tenido que poner a los detenidos, entre los que incluyen a varios líderes, en una “fila de arrestos masivos” para trasladarlos en autobuses policiales, aunque no había cifras disponibles a primera hora de la tarde.



“Aunque hay consenso científico en que quemar combustibles fósiles es el principal motor del calentamiento global, los 60 mayores bancos del mundo vertieron 5.5 billones de dólares en la industria fósil desde la firma de los Acuerdos de París”, argumentó el grupo en una nota este lunes.

Las protestas se han sucedido en los últimos días en la Gran Manzana.