OVNI vs UAP: ¿Cuál es la diferencia en el debate extraterrestre?

Los términos OVNI y UAP se adueñaron de los titulares de todo el mundo esta semana luego que miembros del Congreso estadounidense iniciaran un esfuerzo bipartidista para investigar y desclasificar documentos gubernamentales que contienen información sobre fenómenos no identificados.

Pero, ¿qué significan exactamente estos acrónimos y por qué se han convertido en un tema de conversación tan candente?

¿Qué son los ovni?

Los ovnis, u objetos voladores no identificados, pertenecen al el imaginario de la narrativa extraterrestre durante décadas, creando conspiraciones y teorías sobre la vida extraterrestre fuera de la Tierra.

Los supuestos avistamientos de ovnis se remontan a hace 76 años en Roswell, Nuevo México, cuando ocurrió el primer incidente en 1947. El personal militar anunció que estaba en posesión de un «disco volador» después de que un ganadero local encontrara escombros extraños en su tierra.

Décadas más tarde, los teóricos de la conspiración afirmaron que el disco era un OVNI y que el gobierno encubrió el incidente.

“Creo que siempre existe esta anticipación de si algo realmente sucedió en Roswell y si realmente hay seres extraterrestres”, dijo Juanita Jennings, especialista en asuntos públicos de Roswell.

El término OVNI fue agregado al léxico mundial por la Fuerza Aérea de los EE. UU. en 1952, solo cinco años después del avistamiento de Roswell, informó USA Today.

Desde entonces, el término OVNI se relaciona con la creencia de que hay vida extraterrestre o extraterrestres fuera de la Tierra. La gente llama esos objetos voladores todo tipo de nombres, como platillos voladores, luces flotantes y discos flotantes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los ovnis tampoco significan necesariamente que los extraterrestres estén visitando la Tierra, como explica BBC. Los ovnis también pueden referirse a otros objetos en el cielo, como globos meteorológicos o drones.

Se considera regularmente la tecnología de algunos de estos objetos es demasiado avanzada para los tiempos modernos. Algunos afirman que los platillos pueden salir repentinamente o desaparecer en la noche. Asimismo, como explicó el congresista de Tennessee, Tim Burchett, tienen la capacidad de volar bajo el agua y no mostrar un rastro de calor.

El fenómeno ganó tanta popularidad que incluso la NASA creó su propio equipo en 2022 para estudiar los fenómenos no identificados.

¿Qué son las UAP?

UAP, o fenómenos aéreos no identificados, se utiliza para describir vistas inexplicables en el cielo, no solo objetos voladores no identificados.

Si bien todavía es un término bastante nuevo, se ha vuelto más popular entre los funcionarios, los estudios y las investigaciones cuando se analiza información confidencial sobre posibles avistamientos de OVNIs/UAP.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio acuñó el acrónimo UAP para describir las observaciones del cielo que no pueden identificarse como un objeto o fenómeno conocido.

Si bien ambos acrónimos se refieren a los mismos eventos no identificados reportados en el cielo, las agencias gubernamentales comenzaron a usar UAP en lugar de OVNI en 2021 con la esperanza de silenciar algunas de las conspiraciones que inundan al público.

En 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) usó el término UAP en su evaluación preliminar: informe de fenómenos aéreos no identificados, que no usó el término OVNI una vez, ni mencionó nada sobre extraterrestres.

¿Por qué los OVNIs y los UAP se han convertido en un tema candente de conversación?

Desde que apareció en los titulares, existe un impulso bipartidista en el Congreso de EEUU para que el Pentágono recopile y desclasifique los datos de OVNI/UAP. El Congreso avanzó con su investigación sobre ellos después de las afirmaciones hechas el miércoles por David Grusch, ex miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial.

Los legisladores de ambos partidos han afirmado que los OVNI y UAP son un problema de seguridad nacional. Principalmente, hablan de avistamientos de lo que parecen ser aviones volando sin medios de propulsión perceptibles cerca de bases militares y costas. Lo que aumenta la posibilidad de que los testigos hayan visto tecnología china o rusa no descubierta o secreta.

Pero los avistamientos suelen ser fugaces. Algunos aparecen por no más de un instante en la cámara y, a veces, terminan distorsionados por la lente de la cámara. Se cree que el gobierno de EE. UU. tiene información técnica adicional sobre los avistamientos que no ha revelado públicamente.

El Pentágono, por su parte, asegura que no hay información «que respalde las afirmaciones de que haya existido en el pasado. O que exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres».