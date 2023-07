Con el inicio de la precampaña, el movimiento no partidista Participación Ciudadana activó su cronograma de observación electoral para las elecciones de febrero y mayo del 2024.



Durante la presentación de su primer informe, la organización de la Sociedad Civil advirtió que estará vigilante ante el uso de los recursos públicos durante el periodo de campaña, al tiempo que llamó al Gobierno a abstenerse de utilizar fondos del erario en la contienda política.



“La campaña tiene que ser transparente, justa y equitativa, independientemente del partido que sea. Eso incluye evitar el transfuguismo y la compra de candidatos, producto de la corrupción y el clientelismo para modificar la conducta electoral de los votantes”, dijo Leidy Blanco, coordinadora análisis político de PC.



Los observadores históricos de los comicios en el país, también deploraron que la Junta, como órgano rector del sistema electoral, no haya establecido sanciones por el proselitismo a destiempo y la falta de respuesta ante denuncias de supuestas compras de dirigentes por parte del oficialismo.



“La realidad es que la Ley de Partidos, de Movimiento y Agrupaciones Políticas prevé una sanción de manera expresa para aquellos, sean partidos, sean aspirantes, sean precandidatos, que violen el tiempo en que se deba realizar la campaña o pre campaña. ¿Cuál es esa sanción?, la inadmisibilidad de las candidaturas”, refirió.



“Sin embargo, la Junta Central Electoral no se sintió animada a someter un caso de esa naturaleza, a pesar de que no solo los partidos de oposición, sino que, el partido oficial violó impunemente esa disposición”, continuó diciendo.



Evitar financiamiento ilícito



Participación Ciudadana fue enfática en señalar la necesidad de que los partidos depuren a los militantes que han inscrito precandidaturas, para evitar el financiamiento ilícito o personas en conflicto con la ley permeen el proceso eleccionario.



“Lo que esperamos en estas elecciones es que los nuevos candidatos a las posiciones electivas sean depurados y que sean gente proba. A los partidos políticos le toca esa labor” Lizzie Sánchez, Coordinadora PC



Los trabajos de observación electoral de Participación Ciudadana constituyen un esfuerzo dirigido al fortalecimiento de la democracia a través de las diversas actividades realizadas por nuestro equipo técnico y voluntarios, y de los reportes periódicos que sobre el proceso electoral generamos.

Observación y monitores del cumplimiento de ley

El plan de observación incluye el monitoreo del cumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes, resoluciones y reglamentos que norman el ámbito electoral, dándole seguimiento además al calendario de actividades administrativas y plazos legales elaborado por la JCE para las elecciones. Los días de elecciones, los voluntarios realizarán una observación cualitativa, para verificar que la logística electoral funcione como ha sido previsto.