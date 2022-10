Astaná. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió de una “catástrofe global” en caso de un “enfrentamiento directo” entre Rusia y la OTAN en territorio de Ucrania.



“La participación de cualquier fuerza militar en un contacto directo, en un enfrentamiento directo con el ejército ruso es un paso muy peligroso que puede llevar a una catástrofe global”, dijo Putin en una rueda de prensa al término de dos días de cumbres regionales en Astaná, la capital kazaja.



En respuesta al posible despliegue de tropas aliadas en el país vecino, Putin expresó su confianza en que impere “el sentido común” entre aquellos que abogan por esa opción.



Putin hizo esta afirmación al coincidir con el 60 aniversario de la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962, que puso a la Unión Soviética y a EE.UU. al borde de la Tercera Guerra Mundial.



Con respecto a la OTAN, consideró “un error” la decisión de Alemania de priorizar sus obligaciones en el marco del bloque aliado a la defensa de los intereses económicos del país. “Y es que esto tiene consecuencias económicas negativas para la Eurozona, en general, y para la República Federal, en particular”, dijo.



El Consejo de Seguridad de Rusia, encabezado por el propio Putin, advirtió esta semana de que si Ucrania ingresa en la OTAN, “ese paso significará una escalada garantizada hasta la Tercera Guerra Mundial”.



Movilizaciones



Igualmente, afirmó que la movilización parcial que decretó el pasado 21 de septiembre quedará completada en “aproximadamente unas dos semanas”.



“Un total de 222,000 personas de 300,000 ya han sido movilizadas” y “todas las actividades de movilización concluirán en aproximadamente dos semanas”, dijo Putin en rueda de prensa al término de dos días de cumbres regionales en la capital kazaja.



Destacó que no se planea ninguna movilización adicional. “Primero, el Ministerio de Defensa inicialmente propuso un número menor, no 300,000 personas. Segundo, no se planea nada adicional. El Ministerio de Defensa no ha propuesto nada en ese sentido y en un futuro previsible no veo ninguna necesidad”, subrayó. Putin precisó que actualmente 33,000 de los 222,000 movilizados se encuentran en unidades militares formativas y 16,000 en destacamentos que ya cumplen misiones de combate. Ante las numerosas denuncias de que movilizados son enviados al frente sin ninguna preparación militar, anunció que impartirá ordenes de que se realice una inspección de cómo reciben instrucción los ciudadanos movilizados.

Ucrania reivindica el coraje de su ejército

Leópolis. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, felicitó a los militares del país por el “coraje” demostrado para vencer a los rusos.



La felicitación del mandatario se produjo en mensajes publicados con motivo de la celebración del Día del Defensor en Ucrania, que tiene lugar en medio de la nueva ofensiva rusa sobre el país y los avances de los ucranianos sobre el terreno previamente ocupado por Moscú.