Pete Hegseth desde que se confirmo como el nuevo Secretario de Defensa de los Estados Unidos, este nombramiento genero tanto apoyo como controversia. El expresentador de Fox News, veterano militar y autor, ha sido el centro de atención debido a su implicación en la filtración de detalles operativos de los planes de guerra de EE. UU. en Yemen.

¿Qué Reveló Pete Hegseth Sobre los Planes de Guerra?

La controversia sobre Pete Hegseth involucra una filtración de detalles sobre los planes de ataque de EE. UU. en Yemen, donde supuestamente compartió información confidencial en un chat grupal de Signal.

El editor de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, reveló que Hegseth había enviado detalles operativos sobre los ataques aéreos contra los hutíes respaldados por Irán. Aunque Hegseth ha desmentido estas acusaciones, llamando la información “engañosa”, la filtración ha puesto en duda su manejo de la seguridad nacional.

En su defensa, Hegseth aseguró que la información compartida fue malinterpretada y que su intención nunca fue comprometer la seguridad del país. Esta situación ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional sobre la forma en que se manejó la confidencialidad de los planes militares.

¿Quién es Pete Hegseth?

Pete Hegseth se hizo conocido como presentador de Fox & Friends, un programa matutino de Fox News, y como comentarista político de la cadena. Sin embargo, su carrera no se limita a la televisión.

Es un veterano militar que sirvió en la Guardia Nacional de Minnesota y participó en las guerras de Irak y Afganistán, alcanzando el rango de mayor. Durante su servicio, Hegseth recibió varias medallas, incluyendo dos estrellas de bronce.

Además, Hegseth ha sido un defensor activo de los veteranos de guerra a través de sus roles en organizaciones como Vets for Freedom y Concerned Vets for America.

También ha escrito varios libros, entre ellos Modern Warriors: Real Stories from Real Heroes, en el que relata relatos de veteranos de guerra, y Battle for the American Mind, que critica el sistema educativo estadounidense.

Las declaraciones de Pete Hegseth sobre los planes de guerra de EE. UU. en Yemen y su vinculación con la filtración han generado reacciones de diversos sectores políticos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Desde los Demócratas, que han solicitado una investigación sobre la filtración y exigen su renuncia, hasta voces republicanas que han minimizado la gravedad del incidente.

El hecho de que Hegseth haya utilizado una aplicación de mensajería no oficial como Signal para discutir temas de seguridad nacional ha intensificado las críticas.

Internacionalmente, diplomáticos y analistas de seguridad han expresado su preocupación por las implicaciones de este tipo de filtraciones en el ámbito de las relaciones internacionales, especialmente con naciones como Irán y los aliados en la región del Medio Oriente.