Recaudan fondos para bombero dominicano que murió rescatando a su hija

La estación Engine 226 en Brooklyn, Nueva York, donde Mark Batista, el valiente bombero dominicano, estaba asignado, inició una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para apoyar a su familia en este difícil momento.

Describen a Batista como un hombre que siempre priorizó a su familia.

El pasado 9 de junio, Batista perdió la vida al lanzarse al océano en una playa de la ciudad costera de Avon-by-the-sea en Nueva Jersey para rescatar a su hija adolescente, quien se encontraba atrapada en una peligrosa corriente de resaca.

Esta corriente, conocida como rip current, se forma en el mar y se aleja de la costa.

Según informes de medios estadounidenses, no había salvavidas de servicio en la playa en el momento de la tragedia. Los turnos regulares de los salvavidas durante la semana comenzarán el próximo fin de semana, según el sitio web de la ciudad consultado por CBS News.

El Departamento de Bomberos de Nueva York, a través de su cuenta de Twitter, informó que Mark Batista, de 39 años, se desempeñaba como técnico de emergencias médicas y bombero con más de 15 años de

experiencia. En el momento de su fallecimiento, se encontraba fuera de servicio.

We are heartbroken to learn about the death of Firefighter Mark Batista, who died Friday while swimming at the Jersey Shore. FF Batista was a dedicated public servant who spent 15 years serving in the FDNY, as both an EMT and firefighter. We join his family in mourning. pic.twitter.com/hGQhYSjgYi