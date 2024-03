Washington. Las autoridades estadounidenses reconocieron que reconstruir el puente de Baltimore que cayó la madrugada del martes no será “ni rápido, ni fácil, ni barato”.



“Todavía no conocemos completamente la condición de las partes del puente que aún están en pie o que tienen infraestructura debajo de la superficie del agua, por lo que la reconstrucción no será rápida, fácil, ni barata, pero lo lograremos”, apuntó en una rueda de prensa el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg.



El funcionario compareció, acompañado del vicealmirante Peter Gautier, subcomandante de operaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, tras reunirse con el presidente Joe Biden, quien les dejó claro que “toda esta administración brindará apoyo en todos los aspectos al proceso de recuperación y reconstrucción”, afirmó.