Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó que Rusia haya decidido revocar su ratificación del tratado contra los ensayos de armas nucleares (CTBT), dando un paso más para desvincularse de los pocos mecanismos que aún quedan en vigor para tratar de evitar una vuelta a la proliferación nuclear.



“Desde la adopción del tratado, Rusia ha sido un líder de los intentos por hacer entrar en vigor el CTBT. Es preocupante observar que se invierte esta tendencia”, dijo Guterres en un comunicado.



El CTBT cuenta con el apoyo de grandes potencias nucleares como Francia o el Reino Unido, pero no puede entrar oficialmente en vigor hasta que no lo ratifiquen ocho países clave, entre los que se encuentran Estados Unidos, China, Israel, India o Pakistán (y, ahora, también Rusia).



Estados Unidos y China, de hecho, han aceptado el tratado pero no lo han ratificado, lo que impide, entre otras medidas, el envío de personal y material a los antiguos lugares de ensayos nucleares que continúan en uso.



En su comunicado, Guterres pidió a todos los países, y en especial a los ocho países clave, que ratifiquen el tratado “sin condiciones previas”.



Putin defiende decisión



El presidente Ruso, Vladímir Putin, firmó la orden para revocar la ratificación rusa del tratado la semana pasada. El mandatario ha defendido que la decisión busca reflejar la postura de Washington.



Algunos analistas consideran que pese a no haber entrado en vigor, el sistema de monitorización del tratado, que ya cuenta con cientos de estaciones de medición en todo el mundo, ha supuesto un logro “de facto”, porque desde 1996 (cuando se aprobó el CTBT) ningún país, salvo Corea del Norte, ha realizado pruebas nucleares.