NUEVA YORK.- El coordinador del proyecto “300 con Leonel” en esta ciudad, Geraldo Rosario, sugirió al gobierno del presidente Luis Abinader atender los reclamos que hace el ex presidente Leonel Fernández porque los mismos van dirigidos a beneficiar el país.



“El gobierno dominicano debe cambiar su propaganda por acciones reales a favor de la población más necesitada, porque el pueblo está mal pasando mientras el gobierno se engaña a sí mismo al no reconocer la carestía y elevadísimos precios de los alimentos”, dijo.

Rosario sostiene que si alguien hace una denuncia y presenta pruebas de lo caro que están los productos comestibles, como lo ha hecho el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), citando el pollo, huevo, aceite y plátano, entre otros productos, el gobierno en vez de atender reclamos y verificar la autenticidad del mismo, lo que hace es subir a las redes informaciones fakes (falsas).

“Al mismo tiempo, llueven declaraciones de funcionarios y simpatizantes presentando un panorama contrario a la realidad y cuando no lo justifican con el tema internacional se escudan en el crecimiento del turismo”, precisó.

Afirmó que ya no es posible continuar engañando la gente, porque todo el mundo tiene acceso a información y puede comprobar que este gobierno es propaganda engañosa y promesas incumplidas.

“Realmente, el gobierno está jugando un mal papel ante los padres de familia que día a día tienen que comprar comida cara, los que pueden, y los que no, pasan las penurias de no alimentar sus hijos como se debe, lo que ha sembrado desesperanza entre la mayoría de los dominicanos”, sostiene.

“Este gobierno, quizás sin proponérselo, está contribuyendo a negarle el derecho de alimentación a la gente; igualmente, no aplicar medidas efectivas de control de la violencia y la delincuencia, ambas contribuyendo con la degradación del derecho al libre tránsito, porque muchos se abstienen de salir a divertirse para no ser víctima de los delincuentes”, agregó.

Las declaraciones del dirigente político se produjeron durante un encuentro denominado “Realidades Dominicanas”, organizado por la red comunitaria “Somos Uno“, ubicada en el 1323 de West Farm Rd en El Bronx.